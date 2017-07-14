﻿市場簡訊

—鎮科集團（859）公佈，以9.65億元出售灣仔駱克道487至489號商業樓宇「駱克駅」全部股權，據悉買家為近年頻頻入市的投資者林子峰。



駱克駅總樓面面積約3.27萬平方呎，預期出售盈利收益約370萬元。







—大酒店（045）第二大股東蔡華波，因其他事務而辭任太和控股（718）的董事局主席及執行董事，並由周二（11日）起生效，而孟昭億則獲委任為太和控股的董事局代理主席，並暫代董事局主席職務。大酒店昨日跌1.6%，收報15.66元。







—東方明珠石油（632）被債權人要求償債，執行董事鄧有聲在公佈中指出，昨日收到來自Frontier International Investment Limited，日期為2017年7月12日之法定要求償債書，要求公司償還總額約2000萬港元。公司正就此事尋求法律意見。







—雅居樂（3383）公佈，已向內地合資格機構投資者發行30億元人民幣公司債，年度票面利率6.98%，期限3年。境內債券所得淨款，將用作償還債務。







—中國新城鎮（1278）公佈，截至今年6月30日，固定收益類的新城鎮項目投資組合總額為24.45億元，按照合約取得稅前年化保證投資收益約2.9億元，平均年化稅前投資回報率約為12%。







—利豐（494）根據2014認股權計劃授出12.5萬份認股權，以認購新股份共12.5萬股，認購價為2.86元。



利豐議決根據股份獎勵計劃授出合共為6986.5萬股股份的獎勵予815名合資格人士，其中包括三名執行董事馮國綸、馮裕鈞及Marc Robert Compagnon，涉及獎勵股份數目分別114.3萬、114.3萬及95.3萬。







—合生創展（754）公佈，今年首6個月合約銷售金額44.52億元人民幣，下跌22.9%，合約銷售面積為約 33.24萬平方米。今年首6個月合約銷售平均售價為每平方米1.34萬元，升31%。







—中國重汽（3808）非全資附屬濟南卡車預期，上半年淨利潤增長1.9倍至2.4倍，至4.65億元至5.45億元。重卡行業需求增大，銷量較去年同期有較大增長，以及產品結構優化和降本增效成果顯着。







—嘉進投資（310）預期截至6月底的中期虧損減少至1400萬元，去年虧損3400萬元。今年中期持作買賣上市股本投資的公平值變動錄得虧損約200萬元，較去年中期虧損1900萬為少。







—中國金洋（1282）發盈喜，預期截至6月底止中期綜合溢利，將按年增長超過5倍，去年同期股東應佔盈利1485.1萬元。







—亞洲貨倉營運商新加坡的普洛斯（GLP）周四傳已經選定內地由厚朴投資管理公司和高瓴資本集團牽頭的財團，作為最終談判出售其業務的優先考慮對象，並且獲得GLP行政總裁梅志明的支持。



據外電消息指，這個包括萬科和平保的內地財團提出每股3.06美元、估值約100億美元的收購建議，高於分析師對GLP整體126億坡元（92億美元）的估值。