﻿內房股力撐 穩收26350點 恒指五連升 累漲1048點

港股五連升，恒指周五一度高見26416點，其後雖曾數度出現好淡爭持，最終於中海外（688）力撐及內房股追落後下，尾市穩站於26350之上，全日升43點，成交逾775億元。以全周計，恒指累升1048點或4.14%；國指累積上揚476點或4.65%。



港股連升五個交易日，恒指周五延續升勢，高開70點，報26416點，已為全日高位所在，早市初段出現短暫倒跌，最多跌50點，低見26295點，於此水平回穩後再展升勢，午後兩度出現好淡爭持，於中海外及華潤置地（1109）力撐下，大市重越26350，恒指收報26389點，升43點或0.16%；國企指數收報10728點，上漲50點或0.47%，成交金額775.33億元。



耀才證券研究部總監植耀輝指，外圍市況靠穩，美國聯儲局不急於加息，加上北水輪流炒藍籌股下，將續利好港股表現，認為港股有望上試26500，支持位於26000。



藍籌股周五普遍上升，獲大摩唱好的中海外成升市火車頭，升6.95%，為表現最佳藍籌，推升恒指20點；潤地亦升3.54%，為恒指貢獻7點升幅；平保（2318）升1.78%，亦拉動恒指上升16點。不過，友邦（1299）及銀娛（027）齊跌逾1%；瑞聲（2018）更跌2.01%，為跌幅最大藍籌股。



中海外大升，連帶其他內房股周五亦普遍造好，其中佳兆業（1638）及龍光地產（3380）均升近6%。最近不少資源股發盈喜，吸引資金流入鋼鐵股及有色金屬股，其中國東方（581）大升10.03%，鐵貨（1029）更大漲12.5%。



近日累升不少的中資金融股，周五個別發展，招行（3968）、建行（939）、工行（1398）及農行（1288）續升，惟升幅均不逾1%，郵儲行（1658）、光大銀行（6818）及國壽（2628）則偏軟。



此外，香港電視（1137）獲通訊事務管理局批准更改其流動電視服務傳送制式的申請，變相可以提供電視服務，該股周五曾升17.49%，其後升幅收窄，收市升7.99%。中國糖果（8182）未能成功易主予娃哈哈太子女宗馥莉，股價昨一度大挫64.15%，收市跌56.79%。