﻿澄清曾提供三次報告 羅鷹石基金被指投資多於行善

鷹君（041）羅氏家族內訌續爆新戰線，2010年成立的羅鷹石慈慧基金，被指一直未有提供工作及財政報告供家族成員查閱。鷹君主席羅嘉瑞的財務顧問任家欣澄清，羅鷹石慈慧基金由成立以來，曾向家族成員提供三次工作報告，分享基金過去的運作情況。不過，羅啟瑞質疑，在撥作善款用途的所有資金中，用在股票投資的金額比慈善用途的多出近乎十倍，亦質疑滙豐信託有否恰當地監察所有善款的用途？



羅鷹石慈慧基金是由羅嘉瑞出任諮詢委員會主席，基金轄下設有一個非牟利機構名為慈慧幼苗。公司註冊處資料顯示，慈慧幼苗於2014年成立，董事為羅嘉瑞及其兒子羅俊謙。至於羅鷹石慈慧基金的資金來源，任家欣表示是來自羅氏家族信託基金一成資產其中的某個百分比，惟實際百分比不便透露，她僅稱家族信託基金過去曾有兩次注入資本到羅鷹石慈慧基金。



任家欣稱，該基金由成立以來，向家族成員發過三次工作報告，分別為2013年10月、2016年5月和2017年3月，三次的工作報告除了披露營運的慈善項目外，還會披露財務數字供家族成員參考。



羅啟瑞質疑滙豐信託監察角色



不過，羅啟瑞指出，根據羅嘉瑞提供的簡畧報告，在基金所有資金中，用在股票投資的金額比慈善用途的多出近乎10倍，究竟這些股票投資在甚麼金融機構進行？滙豐信託扮演甚麼角色？到底滙豐信託有否恰當地監察所有善款的用途？



據本報所得的財務資料顯示，慈善基金在2010年及2015年共獲注資2.46億元，計及歷年投資收益，目前基金總資產約達2.75億元，但歷年來捐作慈善的資金只有2700萬元，約佔基金總資產約10%。至去年底，基金資產中有約79%為股票投資，總額2.17億元，投資在與鷹君有關的公司，包括持有朗廷（1270）價值達1.35億元，而持冠君產業信託（2778）亦達7300萬元。



羅啟瑞表示，他和一些兄姊都是除了前幾個月收到過羅嘉瑞的簡畧報告外，以前都沒收過。到現在為止，詳細報告更是欠奉。滙豐信託亦從來沒有交代過善款的詳細情況。



他說，在這敏感時刻，尤其是關乎善款，透明度和誠信最重要。因此滙豐信託和羅嘉瑞必須分別提供詳盡資料，例如所有會議記錄、捐款的研究、每次捐款金額、每項捐款有沒有利益衝突的考慮及所有資金的來往帳目等等。