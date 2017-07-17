﻿亞太區新股上市活躍 中國企業貢獻標青 上半年宗數增213%

貝克麥堅時國際律師事務所發佈亞太地區跨境IPO指數報告顯示，受強勁的境內新股上市交易帶動，2017年上半年亞太地區新股上市活動強勢反彈，當中以中國企業對此貢獻為高。



與去年同期對比，2017年上半年中國境內IPO數量增長了213%達到219宗，境內上市的融資額也增加了160%達到160億美元。報告稱，由於中國證監會加速IPO的審批流程，中國新股市場很可能會繼續保持良好勢頭。



今年上半年中國公司共發行23宗跨境IPO，比2016年同期少了2宗，。期內跨境IPO交易融資額下滑4%至60億美元。國泰君安證券赴港上市並融資20億美元，成為今年以來規模最大的跨境IPO交易，在所有港交所上市融資額中的佔比高達40%，同時也是全球第四大IPO交易。



作為中國內地公司上市的主要交易所，港交所繼續成為全球跨境IPO交易優先選擇的上市地點。金融行業仍然是亞太地區IPO活動的主要驅動力，跨境IPO交易數量最多，全部5筆交易均由中國發行人在香港聯交所完成。



貝克麥堅時亞太地區資本市場部門主席Holland表示，亞太地區整體跨境資本市場活動影響最大的即是在香港交易所上市的中國企業，而赴港上市活動在2017年上半年出現下滑。



中國公司赴港上市的交易數量較2016財年的較低水平有所增長，但跨境交易活動的強度並沒有與該地區整體強勁的股票市場保持同步。Holland說，整個亞太地區的交易活動將實現溫和增長，而中國的資本外流仍然是亞太地區資本市場最大的不確定性。