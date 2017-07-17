﻿渣打維持高資本 料股價重拾升軌

近期多間證券商將銀行股重新評級，渣打集團（2888）行政總裁溫拓思表示，由於宏觀經濟形勢向好，銀行股獲重新評級有理，相信銀行股價或有望再升。至於渣打暫會維持高資本水平。隨著集團完成轉型，日後的回報應可高於資本成本。



市場關注渣打何時恢復派息，渣打集團行政總裁溫拓思坦言，已有部份投資者就此向集團施壓，他亦明白香港股東的關注，重申派息視乎集團能否保時盈利的持續性，並持有充足的資本以支持派息。



派息視乎盈利資本



溫拓思表示，銀行業去年經歷了艱辛的一年，今年情況有所好轉，整體宏觀經濟形勢利好銀行業，因美國經濟持續向好、中國渡過艱難期、亞洲經濟復甦、商品價格回穩、美國總統特朗普支持放寬銀行監管，以及美國加息等，皆為銀行股獲重新評級的充份理由，相信銀行股價有望上升。



溫拓思指出，現時美國銀行因可向股東展示回報，股價遂以輕微溢價或接近帳面值交投，大部份亞洲銀行在高回報下亦是溢價交投，但歐洲銀行股則出現大折讓，對此他也感到疑惑，但認為歐洲銀行在回報方面還須努力：「銀行要重返正常的回報及股價仍有漫漫長路，但已有進展」。



就何謂正常回報，股價應以甚麼市帳率交投，溫拓思回應指，要視乎銀行的資本成本情況。



目前美息低企，銀行的風險權數較低，但資本水平卻已大大提升，風險理應較細，但市場仍認為銀行的資本成本應介乎9%至11%，與金融危機前相若。理論上銀行只要能展示所賺高於資本成本，股價便應較帳面值出現溢價。



對於亞洲業務佔重大比重的渣打而言，溫拓思指渣打目前仍在轉型及復甦中，股價以約0.75倍市帳率交易，但「無理由當完成轉型後，渣打的回報不能高於資本成本」，故未來會向股東展示創造的回報高於資本成本，長遠能持續發展下去。