護老院松齡雅苑將按原訂計劃在今年第四季開始營運，預計將提供68張牀位，收費料每月為2萬至3萬元。去年松齡業績撇除上市費用仍見下跌，嚴沛基表示，這主要是因為正作院舍升級至甲一級工程，涉及的工資成本上漲及牀位數目下調所致，期望今年業績能夠有所回穩。
松齡部署購港島院舍
護老院松齡雅苑將按原訂計劃在今年第四季開始營運，預計將提供68張牀位，收費料每月為2萬至3萬元。去年松齡業績撇除上市費用仍見下跌，嚴沛基表示，這主要是因為正作院舍升級至甲一級工程，涉及的工資成本上漲及牀位數目下調所致，期望今年業績能夠有所回穩。
兩個半月162死 等上病房要15小時 流感高峰急症室逼爆
夏季流感肆虐，過去兩個半月共有一百六十二人患嚴重流感死亡，公院急症室及內科病房均有人滿之患，過去十日便有逾千名流感病人須入住內科病房，昨日非緊急病人在急症室的輪候時間長達八小時，輪候入院長達十五小時。...
2017-07-17
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縱火疑犯匿水塔就擒 江蘇宿舍大火22死
江蘇常熟一幢兩層高餐廳員工宿舍昨凌晨發生火警，造成二十五人死傷，當地警方確認這場大火屬人為縱火，於是展開追查，下午三時半左右將姜姓嫌疑人逮捕。當地傳媒報道，疑犯匿藏在一幢民宅頂樓的水塔內，結果被趕來的警員拘捕。 事發在昨凌晨四時三十二分，江蘇省常熟市虞山鎮消防部門接報，表示漕涇二區一幢兩層高磚混結構住宅發生火災，當局派出十四輛消防車、七十一名消防員到場開喉灌救，一小時後撲滅火警，先後救出五名住客，其中三人受輕傷送院治療。 消防其後進入火場調查，先後發現二十二具屍體，部份死者燒至焦黑。 附近居民透露，該住宅兩年前由一間餐廳承租作員工宿舍之用，屋內用木板間隔多間小單間，...
2017-07-17
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卡塔爾支持恐怖主義 六國促褫奪世盃主辦權
沙特阿拉伯、阿聯酋、埃及等中東六國，無法與卡塔爾就復交達成共識，據報六國已去信國際足協，以卡塔爾支持恐怖主義為由，要求國際足協（FIFA）撤銷卡塔爾二○二二年世界盃決賽周主辦權。國際足協強調，會長因凡蒂諾並未接獲有關信件。 瑞士傳媒報道，沙特阿拉伯、也門、毛里塔尼亞、阿聯酋、巴林、埃及已聯合致函國際足協，以卡國支持恐怖主義為由，促請協會考慮目前緊急情況，引用國際足協法規第五百八十五條，褫奪卡塔爾世界盃決賽周主辦權。 國際足協發言人強調，會長因凡蒂諾並未接獲有關信件，協會不會回應相關傳聞；並稱國際足協會定期接觸卡塔爾世界盃籌委會，了解籌備進度和相關事項。 卡塔爾政府亦...
2017-07-17
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西環傲翔灣畔1,059呎 寬闊露台 近覽海景
傲翔灣畔位於域多利道上，背翠綠群山，前臨海景。是次為大家走訪其中一個中層單位，實用面積1,059方呎，4房1套房設計，間隔四正，裝潢優雅，加上開揚露台，鳥瞰遼闊海灣。 樓齡約8年的傲翔灣畔，由...
2017-07-17
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澄清曾提供三次報告 羅鷹石基金被指投資多於行善
鷹君（041）羅氏家族內訌續爆新戰線，2010年成立的羅鷹石慈慧基金，被指一直未有提供工作及財政報告供家族成員查閱。鷹君主席羅嘉瑞的財務顧問任家欣澄清，羅鷹石慈慧基金由成立以來，曾向家族成員提供三次工作報告，分享基金過去的運作情況。不過，羅啟瑞質疑，在撥作善款用途的所有資金中，用在股票投資的金額比慈善用途的多出近乎十倍，亦質疑滙豐信託有否恰當地監察所有善款的用途？ 羅鷹石慈慧基金是由羅嘉瑞出任諮詢委員會主席，基金轄下設有一個非牟利機構名為慈慧幼苗。公司註冊處資料顯示，慈慧幼苗於2014年成立，董事為羅嘉瑞及其兒子羅俊謙。至於羅鷹石慈慧基金的資金來源，任家欣表示是來自...
2017-07-17
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新黑雙煞首騷對辦
盧卡古入魔當柱躉式中鋒，一直排單箭頭戰陣的曼聯領隊摩連奴也思變。紅魔昨出戰今夏首場熱身賽作客洛杉磯銀河，「狂人」罕有地試用雙前鋒，結果以5:2在美國之旅旗開得勝，摩帥還坦言今仗梅開二度的拉舒福特表現出色，明早造訪皇家鹽湖城或以此子和新魔獸雙鬼拍門。（有線61、261台明早10:00直播） 摩連奴今仗上半場排三五一一，由單箭頭拉舒福特梅開二度及費蘭尼士哥遙遙領先3:0，下半場改打三五二派出盧卡古拍安東尼馬迪爾任雙箭頭，最終米希達利恩和馬迪爾各建一功大勝5:2。 對於盧卡古為核心的雙箭頭陣式，摩帥滿意道：「今天嘗試了不常用的陣式，效果令我滿意，往後還會繼續作出嘗試。盧卡...
2017-07-17
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閃爍眼線 玩味盛夏
亞洲女性五官較扁平，大可憑藉富閃爍效果的眼影、粉底及碎粉來增加彩妝的層次，加強立體效果。如加入鑽石粉體的粉餅、富閃爍效果的睫毛液，都可令妳變得更有神采，正好迎接充滿朝氣的盛夏。 文︰Angel 圖︰...
2017-07-17
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拍《喵星人》O氹馬麗開心 古仔破紀錄咀足20次
古天樂近月積極宣傳新作《喵星人》，前晚出席該片首映禮時扮貓賣萌之餘，更透露戲中與女主角馬麗有多場親熱戲，足足咀了20次之多，打破其紀錄！本報記者 古天樂、馬麗、衛詩雅、英皇集團主席楊受成、仁愛...
2017-07-17
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社論——借私家醫生之力 免公院爆煲
夏季流感來勢洶洶，公立醫院急症室逼爆，部份病人輪候時間逾十小時，內科病房亦超出負荷，最令人心痛的是，有患者打了疫苖，仍因併發症過身。特首林鄭月娥在食衞局局長陳肇始陪同下，昨天傍晚到伊利沙伯醫院視察，她指今夏流感疫情嚴重，對醫院構成重大壓力，已要求局方制訂改善措施，如需要資源，特區政府會盡力配合，希望短期內紓緩病人輪候時間太長的情況。每逢流感高峰期，公院都有人滿之患，顯示醫管局一直以來的應變措施，例如取消醫護休假等，未能有效應對，當局必須構思新對策。 自五月初至本月中，共錄得二百二十三宗成人嚴重流感個案，包括一百五十五宗死亡個案，其中八成六是六十五歲或以上長者。同期高處未算高...
2017-07-17
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潘明輝捧盃做騎師王 蔡約翰雷神推高紀錄 馬克羅斯 輕取沙田一哩錦標
昨日舉行今季煞科戰，東廄「馬克羅斯」勝出沙田一哩錦標，賀廄「太陽喜喜」則贏香港馬主協會錦標，後駒騎者潘明輝另贏「仁仁友福」，令鄭廄贏夠十六W上岸，自己最終亦成為騎師王。蔡約翰和莫雷拉這對冠軍騎練憑「估...
2017-07-17
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