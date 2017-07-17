 Advertisement
  • 2017年7月18日 星期二
  • 26º
  • 98%
熱門： DQ劉曉波林鄭月娥DSE教育撥款

日報新聞 > 財經

﻿松齡部署購港島院舍

2017-07-17 列印
　　剛在2月掛牌的首隻本港養老概念股松齡護老（1989），正尋覓合適院舍收購。公司行政總監嚴沛基表示，目標為今年內完成收購，並在明年6月正式營運。目標收購對象期望位於港島區，可提供約100個甲一級牀位的院舍。目前旗下9家院舍位於九龍及新界，冀通過新收購開展港島區業務，也會留意中國發展機會。

　　護老院松齡雅苑將按原訂計劃在今年第四季開始營運，預計將提供68張牀位，收費料每月為2萬至3萬元。去年松齡業績撇除上市費用仍見下跌，嚴沛基表示，這主要是因為正作院舍升級至甲一級工程，涉及的工資成本上漲及牀位數目下調所致，期望今年業績能夠有所回穩。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd