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﻿第一東方押注金融科技

2017-07-17 列印
　　港資基金第一東方今年2月減持日本廉航樂桃航空套現11億元後，最新投資方向轉而物色英國倫敦物業，以及在中港兩地投資金融科技創投項目。第一東方主席諸立力指出，會選擇一些不受英國脫歐進程影響的地產項目，公司也在中港金融科技投資上急起直追，因為金融科技發展有如「海嘯」般勢不可擋，中港都具有發展優勢。

　　第一東方7月初投資約100萬美元於本港一家成立1年的金融科技創投公司Valoot科技，公司創辦人Ovidiu Olea表示，公司目前從事支付的金融科技服務。諸立力表示上周剛參與投資數百萬元人民幣於北京比財數據科技。另外公司亦正增持一些倫敦交易所上市公司。
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