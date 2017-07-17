﻿上市公司爆煲索償 核數師責任研封頂

近年不少上市公司「爆煲」之後，不但公司及管理層遭民事索償，核數師等專業人士亦往往在追討名單之內。會計師公會有意游說政府立例，將核數師的賠償責任「封頂」，以確保行業健康發展。有證券界人士認為，設下索償限制對投資者並不公平。



在上市公司出事之後，受損的股東可提出民事索償，甚至監管機構都有機會出手。例如今年1月證監會入稟法院，要求正在清盤的中國森林、前管理層、上市保薦人及前核數師向小股東作出賠償。除了監管機構介入之外，股東提出訴訟更為常見。香港並沒有集體訴訟程序，但有些基金股東投資金額巨大，因此亦會不惜可觀律師費來打官司。



會計師公會行政總裁丁偉銓表示，針對核數師的民事索償個案很多，但有傳媒報道的只是冰山一角，因為這類訴訟通常以庭外和解的方式解決，訴訟各方往往要簽署保密協議。



丁偉銓指出，核數師現時面對的索償額與責任並不相符。一家上市公司出事，管理層通常是始作俑者，核數師只是負責審核公司管理層提供的帳目，照理並非是最大責任的一方。這些索償官司，往往要求核數師負擔全部的賠償責任，因為在技術上，向核數師追討的勝算，比向上市公司管理層大得多。很多出事公司都是中資，管理層身在中國，要在香港向他們索償並不容易。由於訴訟不斷，核數師繳付的專業賠償保險費用不斷上升。丁偉銓說如果情況持續惡化，不排除保險公司拒絕承保。香港投資者學會主席譚紹興認為，設立索償上限的建議，損害投資者應有的法律權利，並不公平。他又擔心設立索償上限之後，核數師搶生意太過進取，不利證券市場健康發展。