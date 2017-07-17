﻿市場簡訊

—東北電氣（042）發盈警，預期截至今年6月底止半年虧損將由去年同期之1316萬元（人民幣，下同），擴大至約1800 萬至2200萬元；每股虧損0.0206元至0.0252元。







—安東油田（3337）公佈，今年第二季度新增定單約4.097億元（人民幣，下同），中國新增定單約1.9億元；海外新增定單約2.18億元。伊拉克市場新增定單增長，與國際油公司的多個大型合作項目運作正常。公司6月底在手定單約37億元。







—路勁基建（1098）公佈，與深圳控股（604）各佔50%股權的合資企業，早前中標新界屯門第56區管翠路屯門市地段第520號地皮，地價約31.68億元。根據股東協議規定，路勁及深圳控股將為旗下子公司益城及Medos，按股權比例最高承擔30億元擔保，資金包括地價約31.68億元、估計發展成本約 21.16億元。







—信利國際（732）宣佈，信利電子與眉山市人民政府、仁壽縣人民政府及仁壽產投成立AMOLED合資公司，並於仁壽縣興建生產設施，預計工程於2018年10月底前動工，及於2021年下半年投產。AMOLED是一種應用於流動裝置中的顯示技術。



合資公司總投資額為279億元人民幣，註冊資本為150億元人民幣，其中信利電子將出資20億元人民幣，佔13.3%股權。







—實力建業（519）以1.5億元認購基金Green Asia Restructure A類股份，該基金的投資目的是參與發起、包銷、收購上市及非上市公司債務證券及貸款業務，達至資本增值，基金並無過往財務業績。







—長城汽車（2333）與河北御捷及股東簽署合資框架協議，以增資入股方式獲得河北御捷25%股權。







—瑞士《時代報》（Le Temps）報道，巴克萊銀行瑞士分行主管布坎南表示，希望其管理的資產將從現水平的110億瑞士法朗「大幅」增加，並指居住瑞士外國人多，銀行市場具潛力。



布坎南透露巴克萊銀行計劃全球增加招聘100人，至於瑞士分行會增加多少人仍未有指標，但打算增聘更多私人銀行職位。目前該行在日內瓦和蘇黎世共有300員工，少於6年前的400人。







—對沖基金經理艾因霍恩（David Einhorn）的旗艦公司Greenlight Capital在最新客戶通訊中披露，第二季已新增持有日本東芝股票，打賭東芝將可走出目前的困局，股價大幅回升。Greenlight Capital指出，倘東芝從旗下美國Westinghouse虧損核電業務中脫身，同時圍繞出售記憶晶片業務的官司完結，其股價有望從上周五收市價231.6日圓升至400日圓。







—倫敦《獨立報》報道，英國最大廉航經營商easyJet宣佈在奧地利首都維也納成立分公司easyJet Europe，為英國脫歐後另立維也納為easyJet歐洲基地作好準備。



easyJet機隊中將有10架客機撥予easyJet Europe編制，easyJet會在維也納增聘約100名員工，倫敦方面則不會裁員。