﻿高票通過私有化 百麗「脫藍」 舜宇頂替大熱

百麗國際（1880）早前突然有大批員工做了「一手黨」，興起「種票」疑雲。在爭議聲之中，昨天舉行的百麗股東會，私有化議案總算獲得大比數通過。百麗是罕有的藍籌股私有化案例，恒生指數今天會剔除百麗，預計在下月才補回一隻恒指新貴。證券界估計，舜宇光學（2382）將會是加入恒指的大熱門。



百麗昨晚公佈投票結果，以股數計，總共有約98.71%股東投贊成票；以人數計，約250名股東支持私有化，佔出席或委託他人出席股東會的67.57%。由於贊成股數超過75%，反對的少於10%，過半數出席股東支持，私有化議案獲得通過。



雖然在本港註冊的上市公司，已經沒有私有化要在股東會「數人頭」的要求，但百麗在開曼群島註冊，按當地法例，仍然需要過半數出席股東會股東支持，私有化才可以通過。



「一手黨」員工僅一人投票



早前有傳媒發現，有大批百麗員工持有該公司一手股份，令市場聯想到是否屬於「種票」部署，以符合「數人頭」要求。不過，百麗在通告指出，有356名員工在公佈私有化之後購入公司股份，但當中只有1名員工昨天出席股東會以及投票。百麗行政總裁盛百椒昨天強調，員工買入公司股份屬於自發決定，「他們買不買、投不投票，並非是我或公司的指令。」



百麗國際是在今年4月宣佈私有化，作價為每股6.3元，較公佈前的收市價5.27元，有19.54%溢價。隨著私有化昨天成功通過，鼎暉投資、高瓴資本兩間私募基金，以及百麗多名主要管理層將共同持有百麗。至於作為公司創辦人以及大股東的鄧耀家族，將會完全退出百麗。



另一方面，藍籌股私有化甚為罕見，恒生指數公司在上月已經公佈應對方案。在今天收市之後，將以收市價在恒生指數剔除百麗，恒指成份股總數，暫時由50隻降至49隻，直至8月16日檢討恒指成份股為止。據了解，當日恒生指數將會補回一隻成份股份，以湊夠50之數。



恒指公司下月中檢討



如果按照市值、成交額等因素考慮，有機會成為恒指新貴的股份甚多，包括舜宇光學（2382）、香港電訊（6823）、比亞迪（1211）、復星國際（656）、萬洲國際（288）等等 。不過，近期以舜宇光學的呼聲較高。



耀才證券研究部總監植耀輝認為，新經濟股大受投資者歡迎，但在藍籌股當中，這類股份數目不多，令到作為手機設備股的舜宇光學可看高一線。