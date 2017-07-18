﻿萬達遭銀監截水喉 海外併購恐受阻 傳被禁注資海外項目

內地加強打擊走資，或令萬達集團海外收購行動受阻。《華爾街日報》引述一份銀行文件表示，中銀監在上月20日要求數間大型國有銀行，暫停向萬達發放貸款。另傳中國政府阻止萬達從境內對其海外項目注資，亦禁其將海外資產注入國內上市公司。上述文件似乎也解釋了為何萬達於近日決定以92.8億美元將大部份主題樂園及酒店業務售予融創（1918）。



上月銀監會已要求各銀行清查大舉進行海外併購公司的貸款狀況，當中包括萬達。



六項併購屬管制範圍



該份銀行文件指出，上月20日中銀監與數間大型國有銀行開會，會上指萬達有六項海外併購是屬於去年實施的資本管制措施範圍，當中的一項是萬達收購荷里活電影製作公司傳奇影業（Legendary Entertainment）的交易，其他相關交易包括美國電影院線AMC、Carmike Cinemas、英國遊艇生產商Sunseeker International，傳奇娛樂以及歐洲戲院運營商Odeon & UCI Cinemas和Nordic Cinema，中銀監要求這些銀行暫停向萬達發放貸款。



另有外電引述消息指出，萬達五年間在歐美進行的6宗併購，違反國家對外投資限制，中國政府以中斷融資、拒絕授予監管批准作為懲罰。6宗併購中，有4宗已於2012至2016年完成，另外2宗尚未完成，包括透過萬達美國子公司AMC娛樂收購Odeon及Nordic。內地將採取4項措施對付已完成的交易，包括禁止內地銀行提供融資；禁止資金注入內地上市公司；限制萬達向資產注入境內資金或與集團境內其他資產重組，以及不會批准萬達向其他內地公司出售資產。



限制注資或重組



中國國務院去年11月出台限制中國企業對外投資規定，試圖緩解資本外流給予人民幣帶來的巨大貶值壓力，中國不鼓勵國內企業投資海外房地產及娛樂資產。



售酒店等有助減債



上述文件似乎也解釋了為何萬達於近日決定以92.8億美元將大部份主題樂園及酒店業務售予融創（1918）。監管備案文件顯示，萬達將獲得43.5億美元的3年期銀行貸款，然後將該筆資金借給融創。融創的備案文件中指出，該公司將用這筆借來的款項支付予萬達，以取得萬達主題樂園業務所有權。萬達透過出售酒店和主題樂園資產將減輕沉重的債務負擔。