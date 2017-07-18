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﻿平保理財平台獲星洲發牌

2017-07-18 列印
　　中國平安集團旗下的線上財富管理平台陸國際，獲新加坡政府批出「資本市場服務牌照」，並在今年第三季內正式使用。陸金所控股首席執行官計葵生被問到陸國際未來上市的情況，他表示，陸國際亦屬陸金所旗下的公司，將會納入陸金所共同上市，惟未有透露上市地點。

　　陸國際是為擁有海外銀行帳戶或資產投資者提供線上的財富管理服務，包括證券交易、資產管理服務及託管服務等。平台初期的產品會以混合型基金為主。目標客戶是中產階級的個人投資者，入場門檻為5000至100萬美元。
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