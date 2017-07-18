陸國際是為擁有海外銀行帳戶或資產投資者提供線上的財富管理服務，包括證券交易、資產管理服務及託管服務等。平台初期的產品會以混合型基金為主。目標客戶是中產階級的個人投資者，入場門檻為5000至100萬美元。
平保理財平台獲星洲發牌
陸國際是為擁有海外銀行帳戶或資產投資者提供線上的財富管理服務，包括證券交易、資產管理服務及託管服務等。平台初期的產品會以混合型基金為主。目標客戶是中產階級的個人投資者，入場門檻為5000至100萬美元。
飛台北看婦科遇車禍 港婦慘死夫傷
一對香港夫婦昨早專程飛往台灣看婦科醫生，抵達當地往診所途中遇上車禍，妻死夫傷。夫婦二人乘的士沿中山高速公路往台北，車禍發生時，兩輛貨車疑因切線發生碰撞，尾隨的貨櫃車閃避時失控，撞及夫婦所乘的士，的士失...
2017-07-18
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深圳超市斬人案11死傷 疑犯被捕排除精神病
深圳沃爾瑪超市前晚發生恐怖斬人事件，釀成最少兩死九傷，三十歲蔣姓疑犯已被警方當場拘捕，警方表示初步排除疑犯有精神病，正調查行兇動機。不過，蔣男的家人其後向傳媒透露，其兒子患有精神病，三、四年前出外工作後，便與他失去聯絡。 沃爾瑪超市前晚九時許發生斬人血案，事發正值周日，不少市民趁假期到超市購物，有市民目擊事件後紛紛拍照並上傳至社交網站，相片顯示超市地面血跡斑斑，多人倒在血泊中。 家屬指四年前失聯絡 深圳警方指，當晚一名男子在超市內持菜刀傷人，警方接報到場後已將其拘捕，並透露疑犯為三十歲重慶人，並稱初步排除疑犯患有精神病。 事後內地網上流傳一張尋人啟事，指一名來自重慶...
2017-07-18
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支持率僅跌剩36% 特朗普成民望最低總統
美國總統特朗普上任近半年，民望進一步下挫，一項民調顯示他只獲三成六受訪者支持，六成三受訪者更認為其長子唐納德去年與俄羅斯律師會面並不恰當。特朗普一名律師日前為唐納德辯護，指有關會面應已獲特工處批准，認...
2017-07-18
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溫哥華 River Green 水岸社區 售價約720萬起
加拿大溫哥華屬全球宜居城市前列之一，位於列治文市的大型樓盤River Green，更享有大片綠化地帶，最新一期正在香港進行展銷，單位入場價約120萬加元(折合約720萬港元)起。 River ...
2017-07-18
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高票通過私有化 百麗「脫藍」 舜宇頂替大熱
百麗國際（1880）早前突然有大批員工做了「一手黨」，興起「種票」疑雲。在爭議聲之中，昨天舉行的百麗股東會，私有化議案總算獲得大比數通過。百麗是罕有的藍籌股私有化案例，恒生指數今天會剔除百麗，預計在下月才補回一隻恒指新貴。證券界估計，舜宇光學（2382）將會是加入恒指的大熱門。 百麗昨晚公佈投票結果，以股數計，總共有約98.71%股東投贊成票；以人數計，約250名股東支持私有化，佔出席或委託他人出席股東會的67.57%。由於贊成股數超過75%，反對的少於10%，過半數出席股東支持，私有化議案獲得通過。 雖然在本港註冊的上市公司，已經沒有私有化要在股東會「數人頭」的要...
2017-07-18
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國冠廣州開戰 升呢AC捕蜂
AC米蘭今夏積極擴軍，其中查漢奴古、梅沙基奧、列卡度洛迪古斯、波連尼等新援都隨隊出戰國際冠軍盃，主帥蒙迪拿揚言要向外界展示球隊復興的決心。紅黑軍團今晚國冠盃中國站於廣州迎戰熱身賽表現一般的多蒙特，有望順利奏捷，直取AC米蘭主勝。（now633台、ViuTV 96台今晚7:20直播） 獲中資財團注資的AC米蘭在今夏積極擴軍，至今已簽入十一名新援，教練蒙迪拿矢言，希望藉今次賽事展示復興的決心︰「我們積極組軍備戰，目的就是要重拾昔日光輝，儘管今仗只是友賽性質，但己隊不會鬆懈，務求調整好狀態，然後出戰新球季。」該隊上周三友賽瑞超球隊盧加奴大勝4:0，球隊增兵後的實力可見一斑...
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西西里Siracusa 古洞奇景
意大利西西里島擁有迷人景致與海島風情，而其悠久的歷史和曾被不同國家統治的背景，更留下豐富的古蹟及文化，像在這個地中海最大島嶼的東南岸城市斜拉古（Siracusa），便找到滿佈歷史遺蹟的考古學公園，加上...
2017-07-18
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又翻撻5年情兩度分手 41歲陳嘉容搣唔甩印籍機師
下月就42歲嘅名模陳嘉容Eunis，近年不斷增值自己為未來事業鋪路。愛情路上，高妹自去年初與印籍機師S先生正式斬纜後，感情真空。日前晚上，Dry爆Eunis終於有愛情滋潤，原來高妹又秘密同前度S先生兩...
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社論——亂玩航拍 監都有得坐
航拍機愈出愈多，豐儉由人，大行其道，但不少玩者不知道玩航拍機，一旦危害他人或財產安全，即犯官非，隨時連監也有得坐。一名男子便因曾在機場候機室玩航拍機，昨天被警方拘捕。 上周四這名男子在赤鱲角機場離港前，於候機室大堂玩航拍機，並將自拍照片上載互聯網，引起關注。他昨天乘飛機抵港時，被警方以涉嫌危害航行安全罪名拘捕，事件顯示機場乃敏感地帶，警方不容有人隨意在機場範圍玩航拍機，或一早緊盯這名男子，等他回港即予拘捕，不排除想殺一儆百。 很多人知道，不可在航道範圍玩航拍機，但不清楚那裏是禁區，很多人也不知道，根據《一九九五年飛航（香港）令》，規定超過七公斤的航拍機，或以任何大小及重量航...
2017-07-18
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翻身還須睇造化
理論上，剛過去馬季賽事多了，練馬師人數因胡森、孫達志散倉但無人即時補上而少了兩位，每位倉主要贏夠十六場頭馬達至馬會要求，難度當比起往季的十五場還低了一點。結果卻是鄭俊偉要遲至煞科日才憑「仁仁友福」多添一W湊夠數，而吳定強與告達理則各只贏了八場頭馬，同改寫了千禧年後包尾倉主的新低成績！反而在練馬師榜的另一極端，蔡約翰就贏馬多達九十五場（如稍後「勁皇子」因藥被貶則是九十四場），打破了十二年前由告東尼創下的九十一W紀錄。 貧者愈貧，富者愈富，這說法真的從來無錯。馬場也如社會，即使機會多了，弱者能力與本錢都有限，分享不到太多好處。但馬會不是政府，倒沒有照顧弱勢的責任，只有汰弱留強提...
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