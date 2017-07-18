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﻿恒誠盛龍首日掛牌報捷

2017-07-18 列印
　　昨日三隻新股首日掛牌齊齊造好，恒誠建築（994）昨日高開1.3元，一度高見1.51元，首掛收報1.12元，較招股價0.86元升30.2%，全日成交約2.58億股，涉資3.2億元，不計手續費，每手賺約1040元。盛龍錦秀（8481）首掛收報0.97元，較招股價0.68元升近43%，盤中增高見1.07元，全日成交1.1億股，涉資9147萬元。不計手續費，每手賺1450元。另一創板新股橋英控股（8462），首掛收報0.475元，較招股升5.56%，不計手續費，每手賺125元。

　　今日則有4隻新股掛牌，當中內蒙古能建（1649）以下限1.6元定價，昨輝立暗盤收報1.5元，較招股價低6.25%。中國升海食品（1676）以0.66元定價，輝立暗盤收報0.94元，較招股價高逾42%。
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