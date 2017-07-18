 Advertisement
  • 2017年7月18日 星期二
  • 27º
  • 92%
熱門： 黃雨消委會福岡日本行李箱藏屍案DQ

日報新聞 > 財經

﻿壹傳媒售《壹週刊》 黃浩斥五億接手

2017-07-18 列印
　　面對巨額虧損的壹傳媒（282），昨天終於宣佈「斬纜」，把經營27年的《壹週刊》以及多本雜誌，出售給商人黃浩。該批雜誌業務作價5億元，當中3.2億元支付給壹傳媒，另有1.8億元由買家直接注入該等雜誌業務，以確保能持續經營。證券界認為，出售業務難以扭轉壹傳媒的業務困境。

　　壹傳媒昨天早上停牌，其後發出公告，表示已經與商人黃浩旗下的公司展開磋商，把集團旗下的《壹週刊》、《忽然1周》、《FACE》（包括前身《壹本便利》）、《ME！》以及《Next+One》在香港及台灣業務出售。黃浩作為潛在買家，已經支付了1000萬元誠意金，而該等雜誌業務的初步估值為5億元。

　　受到出售業務的消息刺激，壹傳媒的股價昨天一度升近60%，收市報0.435元，只升近18%。京華山一研究部主管彭偉新認為，壹傳媒長期虧損，出售業務套現的幾億元幫助有限，相信投資者不會繼續高追。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd