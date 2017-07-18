﻿IFC外望——滙豐新保單吸儲錢一族

滙豐保險應市推出人壽儲蓄「滙溢保險計劃」，壽險保障直至受保人99歲。若保單滾存20年，預期保證加非保證回報為4.2%；若滾存30年，預期回報率5.2厘，但未算市場最高水平。首季年化新保費市佔率按季增加3.9個百分點至11.6%，預料未來可保持平穩增長。



人壽儲蓄只提供美元保單，入場門檻2.5萬美元，供款期由3至20年不等或一次過供款。滙豐保險香港署理行政總裁兼分銷業務主管文德華表示，計劃主攻儲錢一族，相信對內地客也具吸引力。保單約六成及四成資產分別配置到高增值及固定資產，假設保單滾存30年，預期保證連同非保證的回報約為5.2厘。



計劃以儲蓄成份為主，壽險保障成份較低，受保人身故賠償為已繳保費加2500美元，意外身故賠償則可額外獲得已繳保費的30%。另有失業延繳保費保障及末期疾病保障。若客戶選擇「保單價值管理權益」，鎖定部份保單價值，即投保人在保單滾存至20年後，可選擇提取部份款項並調撥至全數投資債券的特設戶口，戶口將獲發非保證利息。



供應商踩場追債 樂視網股東會「快閃」



近日屢爆出公司資金鏈斷裂而出現問題的樂視網，昨日舉行臨時股東大會，變為追債大會，有大批供應商踩場，聲稱樂視移動共欠債3000多萬元人民幣，而是次股東會開了不到半小時便閃電結束。



會議期間有逾20家自稱樂視移動區域供應商的人員到場，指樂視移動共拖欠他們約3330萬元人民幣。討債人衝破酒店保安人員的防護欄，將大門緊閉的股東大會會議室圍堵得水泄不通，現場更有人高喊：「樂視還錢，賈躍亭滾出來」。惟樂視移動為樂視控股附屬，而非樂視網旗下公司。樂視控股方面的負責人趙磊及後現身向討債人解釋，指樂視與賈躍亭和高管團隊一直有討論，但目前為止仍未找到合適的解決方案，希望各方給時間予賈躍亭融資。



此次股東會出席者包括融創中國（1910）董事長孫宏斌及其他樂視高層，惟辭任所有樂視網職務的賈躍亭並無現身。



孫宏斌與投資者交流時談到，樂視的發展要從三至五年的時間來看。關於樂視系目前的資金鏈問題，他沒有打算降負債率，因會影響公司發展。而與萬達在電影院線上的合作，暫未有具體方案。



騰訊（700）聯合創辦人曾李青，前日於微信朋友圈內，指賈躍亭和樂視是龐氏騙局，暗示曾買過樂視股票的基金經理、參與樂視其他項目的投資機構經理不配在投資圈或創業界混。此帖一出，不少內地科網界巨頭均讚好，包括騰訊行政總裁馬化騰。



高瞻