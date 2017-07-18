﻿市場簡訊

—中國家居（692）昨日指，於2017年7月6日接獲證監會通知，懷疑公司2013年的財務數據存在若干不規範，證監會昨日指示聯交所自上午9時起暫停中國家居之股份買賣。公司將積極溝通，成立獨立董事會致力推進有關調查，處理和解決證監會關注之事項，爭取盡快恢復買賣。獨立董事委員會已批准聘用獨立專業公司中匯安達風險管理公司作調查。獨立董事委員會將會緊密跟進調查報告的進度，以祈盡快向證監會、股東及投資者作出交代。







—互太紡織（1382）公佈，至昨日連接公司越南廠房入口的大道仍然被村民堵住。公司仍在等待Kim Thanh District人民委員會及Lai Vu工業園一期的管理公司清理堵塞。







—嘉士利（1285）與兩名獨立企合夥人訂立合夥協議，投資內地食品生產及分銷的特定公司。







—長江生命科技（775）公佈今年上半年股東溢利1.7億元，下跌9%。該公司指出，與去年錄得差距，主要由於去年業績特別強勁。去年上半年內地對Lipa Pharmaceuticals產品需求激增，加上澳洲天氣極佳，當地農業業務有最高溢利；公司不派中期息。







—中國中車（1766）擬聯合基金管理公司、國華基金共同設立中車國華（青島）股權投資合夥企業。出資認繳總規模不高於3.2億元人民幣，中車資本作為基金有限合夥人，認繳出資額1.58億元人民幣。基金主要投資領域為軌道交通、高端裝備等領域。







—海峽石油化工（852）公佈，按每股認購價0.658元，向香港恆元投資配售約3.54億股新股，集資淨額2.33億元。配售股份佔擴大後約16.67%，認購價折讓約11.1%。交易完成後，香港恆元投資將成為該公司主要股東。







—中國中鐵（390）公佈，近期中標多項重大工程，合計涉及332.13億元人民幣，約佔2016年營業收入5.16%。內地工程有新建鄭州至濟南鐵路鄭州至濮陽段站工程施工總價承包，中標金額64.68億元人民幣；新建重慶鐵路樞紐東環線站前工程，中標額51.02億元人民幣。海外工程包括中國駐哈薩克斯坦使館新建館舍工程項目，約3.69億元人民幣。







—舜宇光學（2382）發盈喜，料上半年純利將大增逾1.2倍，至約10.23億元人民幣，主要是受惠鏡頭及手機照相模組的出貨量強勁增加；以及產品組合改善令手機鏡頭及手機照相模組平均售價增加及毛利率提升。摩根大通維持舜宇「增持」評級，把目標價由75元上調至100元。







—建滔化工（148）及建滔積層板（1888）同發盈喜，預期至6月底止上半年，建滔化工純利增長超過30%，因印刷線路板、化工產品、覆銅面板等多個部門的利潤率增長。建滔積層板預期上半年純利增長超過1倍。







—中信資源（1205）指由於持有之澳洲AWC公司公允價值盈利上升，及石油業務改善，上半年盈利大升。







—稻香控股（573）預料截至6月底止中期溢利按年大減逾50%，因中港消費持續疲弱，營業額下跌；員工成本增加；租賃物業之租金上漲；以及關閉表現不佳的食肆所致。