﻿四共和黨議員倒戈 醫改難產 美股匯齊跌

高盛公佈的次季業績顯示，債券交易收入大跌40%，拖累其股價早段曾跌近3%，令杜指受壓；另外共和黨再有議員倒戈反對醫保改革法案，引發市場憂慮總統特朗普的醫改以及振興經濟法案寸步難行，利淡美匯和美股走勢。美股早段個別發展，杜指曾跌158點，其後跌幅收窄，至今晨四時收報21574點，跌54點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21574點，跌54點；納斯達克指數收市報6344點，升29點。滙控（005）美國預託證價格報74.98港元，較香港收市價跌0.37港元；中移動（941）美國預託證價格報83.13港元，較香港收市價升0.58港元。



高盛美銀前景有隱憂



高盛上季表現稍勝預期，但次季的定息業務收入按年大跌40%，而美銀上季雖然業績過關，但次季的淨息差亦意外跌5基點，至2.34厘，引發市場憂慮這些銀行的傳統業務收入模式難以為繼。高盛股價早段曾跌逾2.8%，見222.76美元；美銀股價曾跌1.7%，見23.61美元。



美國共有四名共和黨參議員倒戈反對特朗普的醫療保健改革法案，令這法案基本上通過無望，直接打擊包括稅制改革在內的特朗普振興經濟方案的前景。



港股方面，恒指昨日高開18點後，最高曾升至26540點，其後於早市中段轉跌，最多跌89點，低見26381點，尾市在騰訊（700）及友邦（1299）急升帶動下，恒指收報26524點，升54點，成功七連升；國企指數收報10755點，下跌27點，成交金額828.19億元。分析預期，若恒指能守住26200關，只要外圍市況配合，後市有望挑戰試27500關。



港股七連升 舜宇市值破千億



舜宇光學（2382）日前發盈喜，並獲大摩唱好，市場更憧憬該股有望獲納入恒指，刺激股價昨日急升16.8%，報92.45元，市值增至1014億元。除舜宇及瑞聲外，個別手機設備股亦見資金流入，其中高偉電子（1415）升10.7%。



冠君產業信託（2778）旗下的朗豪坊辦公大樓獲兩至三名內地買家洽購，昨日股價升11.6%，鷹君（041）亦升6.88%。至於正與買家磋商出售《壹週刊》的壹傳媒（282），昨日曾跌8%，全日收市下跌4.6%。



另外，有大行發報告指出，澳門其中一家大型博彩中介人，警告客戶因中國和澳門加強反洗黑錢的調查行動，建議客戶先行將資金調走，避免損失。受消息影響，濠賭股昨日表現向下，太陽城集團（1383）跌1.92%，收報0.51元，澳門勵駿（1680）則挫1.4%。