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﻿澳元兩年高 撲80美仙

2017-07-19 列印
　　市場憂慮美國總統特朗普的醫保改革和經濟復興議題落空，利淡美元。美匯昨日跌0.62%，見94.536點，其中，澳元升1.82%，見79.43美仙（澳元兌6.2港元），創兩年新高。歐羅曾升至14個月高位，見1.1583美元（歐羅兌9.03港元），升0.91%。

　　美國再有兩名共和黨參議員倒戈反對特朗普的醫療保健改革法案，令這法案基本上通過無望，直接打擊包括稅制改革在內的特朗普振興經濟方案的前景。

  另一方面，面對外圍主要央行貨幣政策趨緊的主流，聯儲局加息步伐前景不明朗亦利淡美元。另一方面，澳洲議息會議記錄唱好經濟前景，並曾討論不刺激也不窒礙經濟的中性利率水平，一定程度提升市場對該行加息的前景。
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