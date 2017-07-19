﻿銀行排查融資風險 融創捱沽蒸發49億 購萬達資產惹關注

繼當局嚴查萬達、復星、安邦、海航等企業的海外收購資金來源以後，昨天再傳建行（939）排查融創中國（1918）的融資風險，並叫停代銷融創產品及貸款，消息引發融創「股債雙殺」，融創股價最多跌逾13%，至收市仍跌7.3%，市值一日蒸發49億元。融創董事長孫宏斌午後緊急見傳媒解畫，並指銀行排查屬正常行為。



孫宏斌坦承，融創與萬達630多億元（人民幣，下同）的投資併購，引起銀行風控部門的重視，各間銀行已開始排查相關情況。



國家發改委新聞發言人嚴鵬程昨天表示，支持有能力、有條件的企業，開展真實合規的對外投資活動。同時，將繼續關注房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等領域的非理性對外投資傾向，防範對外投資風險，建議有關企業審慎決策。



指帳面現金逾900億



多個融資渠道受阻，激進擴張、負債率非常高的融創倍受關注。由於傳聞對融創股價造成打擊，孫宏斌昨午後即主動見內地傳媒試圖救火，向傳媒解畫，以釋市場疑慮。他說：「這十分正常，銀行要是不排查，不做盡責調查，那就失職了。」孫宏斌強調，這是銀行自主排查，因為有的銀行是萬達的債權行，跟融創沒有業務合作，因此有必要在這筆交易公佈後，對融創進行風險排查。



孫宏斌指評級遭降很荒唐



融創中國發言人昨回覆本報查詢時表示，融創方面已經和相關商業銀行溝通，絕大多數銀行表示理解，並認可此次收購。融創沒有現金流壓力，帳面上還有逾900億元現金，預計8月份開始每個月銷售金額都在300億元以上，目前回款較理想。



融創今年上半年的賣樓收入為1118.4億元，孫宏斌早前表示，今年全年的賣樓收入目標為3000億元。針對融創100億元公司債被上交所終止發行，以及15億元的信託產品放款被銀行叫停，孫宏斌回應稱，「幾十家房企的公司債、信託產品都停掉了，不是我們一家。」



孫宏斌表示，原本預期今年融創的債務會下跌，今年銷售比去年多，買地沒去年多，但併購了萬達的資產後，負債會高點。談及標普及惠譽近日下調融創的企業信用評級，孫宏斌直言，評級下調是很荒唐的事情，「他們不看我們項目，也不買我們房子，憑甚麼給我們評級，評級對我們沒啥影響，就是發債有點影響。」



7月11日，融創公告其收購萬達13家文旅城、76家酒店的資產，共計631.7億元。在融創完成這一交易的資金來源中，有295.75億元來自萬達提供的委託貸款。財新的消息稱，收購資產包的協議將於19日正式簽署，但包括委託貸款在內的具體交易條款，可能在協議中有所變化。