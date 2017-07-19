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﻿美失大生意 港機發盈警

2017-07-19 列印
　　港機工程（044）昨天發出盈警，表示在美國市場失去一筆大生意，公司的整體業績將會較去年倒退。同系的國泰航空（293）亦表示，今年上半年的業務表現令人失望。港機工程指出，由今年8月起，集團在美國的子公司港機（美洲），將會失去一筆大生意，涉及一名主要客戶在當地進行的重大工程。撇除資產減值的因素，港機（美洲）去年的虧損相當於2.38億港元，但今年的虧損將較去年顯著增加。除了失去上述提及的大生意之外，港機（美洲）原本應該確認的遞延稅項資產，將不會得到確認，再加上若干項目的盈利貢獻較預期低，亦令到美國業務受到不利影響。
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