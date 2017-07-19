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﻿新城每股3.3元提私有化

2017-07-19 列印
  新城發展（1030）昨天宣佈私有化，出價為每股3.3元，較最後交易日的2.81元有17.44%溢價，私有化計劃涉及的資金為51.23億元。上述私有化是以協議安排的方式進行，私有化議案要獲得通過，按股數計，必須要得到75%獨立股東的支持，以及少於10%的反對票。

　　早前宣佈私有化的新世界百貨（825）公佈，控股股東新世界發展（017）決定延長私有化的要約期限，由昨日順延至8月1日，但出價將保持在每股2元，並且無意提高。至於周一通過私有化的百麗國際（1880），昨天則為最後交易日，收報6.24元，稍低於私有化作價6.3元。港交所宣佈，百麗的股票期權未平倉合約不論是否到期，都會在今天停止買賣，並會按內在值以現金結算。
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