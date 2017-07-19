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﻿港燈半年賺10億 減電費勿寄厚望

2017-07-19 列印
　　港燈（2638）中期純利10.03億元，按年減少8.9%，每單位中期分派19.92仙，與去年同期不變。港燈主席霍建寧在業績報告中表示，在新的利潤管制協議下，港燈准許利潤訂定為固定資產平均淨值的8%。儘管該集團理解社會人士期望可以享用更便宜的電力，但希望市民不要因為調低回報率，而對電費調整產生不切實際的期望。

　　港燈昨日派發截至6月底止中期成績表，期內收入53.26億元，按年持平；未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利37.76億元，按年跌1.07%。今年上半年的天氣較去年溫和，加上2月份較去年少了一天，售電量較去年同期減少3.6%。

　　港燈在今年調低燃料價格條款收費，並為客戶提供兩項特別回扣，電費因而下調了17.2%。供電可靠度則維持在超過99.999%的高水平，每位客戶非計劃停電時間平均少於1分鐘。另一方面，港燈目前天然氣發電佔總發電量的比例超過30%，就改善香港空氣質素的工作，取得令人鼓舞進展。
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