﻿IFC外望——內地父母追名校 炒高「學區房」

「為甚麼學歷不值錢，學區房卻值錢？」一句話道出中國樓市獨有的學區房怪現象。中國部份省市的名校區住戶，其子女可望派至名校，令一心嚮往名校的父母不惜斥巨資買下可落戶名校區的「物業」，哪管該「物業」可能只有一方塊小面積，根本住不下人！



為了孩子不輸在起跑線上，中國家長不惜重金購置名校範圍內的住房，以便子女落戶入學。學區房因此成為開發商售樓的金漆招牌，開價隨時較周邊高出20%至30%。在北京，坐落好學區內的老舊公房及劏房，只要能落戶，一樣有追捧。3月起，北京重拳圍堵價格高企的樓房，重點針對學區房連推「撒手鐧」，包括二手房首期提升至60%；「過道學區房」等「異形房」不具備入學資格；學區內老公房、平房納入限購範圍；海淀、西城幼稚園升小學改為電腦抽籤派位；各地中小學不得與開發商合作辦學等。



連串新招推出後，買學區房不再穩入重點學校，北京學區房價格終見回落。但整體來看，學區房的抗跌力還是很強。北京的學區房今年2至3月動輒百萬元升幅；6至7月又有百萬元的下降。



樓價如坐過山車，在西城區，熱門的二手盤裕中東里58平方米，兩房報價由845萬元降至758萬元；新外大街57.9平方米的兩房戶，報價從924萬元降至860萬元。



孫宏斌無意任樂視網董事長



賈躍亭自月初辭去樂視網所有職務，在樂視網3天後開董事會選新任董事長，以取代賈躍亭之際，成為樂視網白武士的融創主席孫宏斌就表明，無意任樂視網董事長，並說︰「我不想幹樂視網董事長，融創的買賣比樂視網大多了。」與此同時，醉心電動汽車夢的賈躍亭，傳在寶馬挖角，請來「寶馬i3之父」的烏利齊‧克蘭茨（Ulrich Kranz）擔任開發中的電跑車公司FF首席技術官（CTO）。



樂視網此次資產重組的主要公司為樂視影業。目前，樂視控股持有樂視影業21.81%股權，為第一大股東，賈躍亭為樂視控股實際控制人；融創旗下天津嘉睿持有樂視影業21%股權，為第二大股東。



孫宏斌接受內媒訪問時表示，仍未研究過是否被提名樂視網董事長的事，「我不想幹樂視網董事長，融創的買賣比樂視網大多了。」現時樂視網首席執行官梁軍及樂視影業董事長張昭都是由孫宏斌提名成為董事，投票上與孫宏斌一致，意味住孫宏斌控制着8個董事會席位中的5個，若他最終選擇擔任董事長，在選舉中亦不會遇到大阻力。



高瞻