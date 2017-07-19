﻿市場簡訊

—惠生國際（1340）公佈，按每股配售價0.4元，配售最多1.74億股新股，集資淨額6790萬元。配售股份佔擴大後股本約16.67%，配售價較收市價0.42元，折讓4.76%。集資淨額當中，2800萬元預留作新設立之放債業務的貸款本金，2000萬元用作償還借款，以及約1990萬元用作現有業務一般營運資金。







—恒和集團（513）公佈，收購一幅位於香港灣仔道232號地皮，總代價11.8億元，公司將於今日復牌。







—東方證券（3958）今年中期盈利17.55億元人民幣，按年增37%；每股盈利0.28元人民幣，按年增17%；期內總收入46.28億元人民幣，按年增近60%，盈利增加是主要受惠於2017年上半年境內證券市場整體平穩，公司在證券投資、資產管理等優勢業務上取得較大突破所致。







—港交所（388）昨日在北京的科技重鎮中關村展開一連串推廣港交所作為上市平台的路演。中關村管委會主任助理孫淩表示，將深化與港交所的合作，加強對人工智慧、生物科技、金融科技等企業的挖掘和培育，推動新經濟企業對接國際資本市場。目前中關村有97家境外上市企業，於港交所上市企業達52家，總市值約為5000億元，市值排前3名的企業分別為中航信（696）、北京汽車（1958）及聯想集團（992），具備境外上市條件的企業約有400家。







—中建置地（261）發盈警，預期上半年虧損將大幅增加，去年同期則虧損3200萬元。該公司指虧損增加主要因期內授出59.4億股期權，錄得一項以股權結算的支付款項，同時全球經濟放緩及室內無線電話市場競爭劇烈，預期電訊產品業務虧損將會增加。







—升海食品（1676）掛日掛牌，收市報1.32元，較招股價0.66元高1倍，不計手續費，每手4000股賺約2640元。同日掛牌的內蒙能建（1649）則平開低收，收報1.58元，較招股價跌1.3%，不計手續費，每手微蝕40元。兩隻創板新股立高控股（8472）及萬成金屬包裝（8291）則雙雙報捷。立高高開0.6元，最高見0.74元，全日收報0.55元，比招股價0.5元高出10%，不計手續費，每手賺250元。萬成同樣高開高收，全日收報0.68元，較招股價0.65元高出4.6%，不計手續費，每手賺150元。







—中原銀行（1216）公開發售遇冷風，只有39%認購，成為今年公開認購表現最差的主板新股。中原銀行以接近中下限2.45元定價，該股份於輝立交易場暗盤最高見2.51元，最活躍成交價為2.47元，並以高位收市，較招股價高2.45%，不計手續費，每手賺60元。至於創板的馬來西亞工程企業瑞強集團（8427）則以中間價0.28定價，公開發售錄得逾11倍超購，一手中籤率100%，該股於輝立暗盤收報0.42元，較招股價升50%， 不計手續費，每手8000股，賺1120元。







—美國串流視頻網站Netflix公佈，第二季新增用戶數目達到520萬戶，遠超市場預期的320萬，且首見海外新增用戶較美國本土多，推動其全球用戶總數突破1億大關至1.04億戶。Netflix第二季營業額按年大增32.3%至27.9億美元；純利亦增60.7%至6560萬美元，每股賺15美仙，但遜於分析師預期的16美仙。