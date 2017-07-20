﻿恒指八連升 騰訊ADR越300關 杜指納指再創新高

美國股市靠穩，標普指數和納指繼續創日內新高。港股亦牛氣沖天，在「股王」騰訊（700）連日破頂帶動下，恒指連升八日，累漲逾1300點，更為2015年4月港股大時代以來最長升市。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21640點，升66點；納斯達克指數曾升43點，高見6387點，收市報6385點，升40點。標準普爾500指數曾升至2470點，收市報2473點，升13點。滙控（005）美國預託證價格報75.12港元，較香港收市價升0.17港元；騰訊（700）美國預託證價格報300.31港元，較香港收市價升2.31港元。



杜指收市升66點



摩根士丹利第二季錄得純利15.9億美元（約137億港元），折合每股盈利87美仙，按年增長11%；季內營業額95億美元，按年升7%。大摩上季的純利和營業額均較分析師預測為高，其股價早段曾4.1%，報47美元。



美國6月份美國新屋動工率在連跌3個月後，按月反彈8.3%，至經季節調整後的122萬間年率單位，是2月以來最高，亦高於分析師預測的116萬間年率單位。同日公佈的6月份建屋批准數字亦按月升7.4%，至125萬間年率單位，是3月以來最高。



港股方面，在科網股走勢大勇的帶動下，恒指錄得八連升，累漲逾1300點，是2015年4月港股大時代以來最長升市。恒指昨早開高36點後，升幅進一步擴大，午後愈升愈有，表現勢如破竹，最高見26682點，創2015年6月以來新高，並以接近全日高位收市，全日成交額909億元。國指收報10860點，升105點。



騰訊（700）已完全消化早前被《人民日報》批評手機遊戲《王者榮耀》的利淡因素，同樣連升8個交易日，昨日股價更進逼300元大關，最高曾升至298.8元，創上市新高，升勢一直維持到收市，收報298元，升3.9%，成交額83.5億元，市值突破2.8萬億元，單計騰訊已貢獻恒指107點，亦是昨日成交額最大的股份。



舜宇光學直逼紅底股



除騰訊外，其他科網股亦吸引資金捧場，科通芯城（400）狂飆33.2%，收報4.89元，為昨日表現最好港股；金蝶（268）升8.6%，收報3.53元；金山軟件（3888）則收報21.8元，漲7.7%。手機相關股同樣造好，舜宇光學（2382）發盈喜後獲多間大行唱好，昨日股價曾高升至99.75元歷史新高，最後收市大升7.1%，報99元，逼近100元「紅底股」；信利（732）漲8.1%，收報2.92元；比亞迪電子（285）則升6.8%，收報20.5元。