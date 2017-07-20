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﻿港基金管理資產18萬億

2017-07-20 列印
  證監會發表年度基金管理活動調查報告，截至去年12月底，香港的基金管理業務合計資產按年上升5.2%至18.29萬億元，當中海外投資者繼續成為主要資金來源，佔相關業務66.3%。調查結果也顯示，私人財富管理業務增長9%至5.2萬億元。

　　證監會行政總裁歐達禮表示，支持香港發展為全方位服務的資產管理中心，以及成為基金首選的註冊地。

　　報告顯示，去年持牌法團的資產管理及基金顧問業務的資產總值，按年上升3.5%至12.55萬億元，在基金管理業務合計資產中所佔的比例最大。註冊機構的資產管理及私人銀行業務的資產總值，上升9%至5.02萬億元；保險公司呈報的資產管理業務總值，上升9.8%至5140億元。
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