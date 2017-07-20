﻿融創萬達交易調整 富力六折接手酒店 文旅項目售價提高

萬達出售637.5億元資產的協議，昨天正式簽約，卻出現重大調整。萬達77家酒店資產以199.06億元（人民幣，下同）作價，打六折「賣大包」售予富力地產（2777）；同時，萬達取消了提供給融創的296億元委託貸款，而出售13家文旅項目資產售價亦提高至438.44億元，融創要多付48%，才能「曲線拿地」。



針對文旅資產售價大增，融創回應本報查詢並表示，不管有沒有買酒店，融創收購萬達文旅都是合適的買賣。439億元換萬達文旅4970萬平米土儲，加上收購貸款，可售面積的每平米土地成本不超過2000元。



7月10日，融創宣佈收購萬達資產包，總代價631.7億元。包括：13家文旅城（91%）資產（包括西湘版納、青島、廣州和成都等），作價295.75億元；以及76家酒店，作價335.95億元。昨天的正式協議中，融創放棄收購酒店資產。



孫宏斌：新交易助減負債



昨天最新公佈的交易安排，改由富力接手被視為「豬頭骨」、淨資產回報不到3%的酒店資產。融創由原來以接近296億元收購13個文旅項目91%股權，新協議下，加價逾142.4億元，即以總價438.4億元收購該13個文旅項目，並在交割後承擔項目現有全部貸款454億元。



萬達、富力、融創昨天在北京簽署戰略合作協議。三方同意，由融創「承擔酒店資產折讓部份」，此前，融創收購76家酒店的總價為335.95億元。三方均表示，今後繼續在文旅項目、電影等多個領域全面戰略合作。



融創董事長孫宏斌在發佈會上表示，「新的交易安排，讓融創有比原來更好的流動性，降低融創的負債水平。」



萬達董事長王健林表示，轉讓交易完成後，融創得到13個萬達城，分布在一二線城市的4800萬平方米低成本銷售物業，可使融創的收入和利潤大漲，有助其進入房企收入前兩名。



王健林：對融創划算



針對融創收購文旅城作價大幅提高，王健林回應說︰「此次融創不收購萬達酒店物業，並增加文旅城的收購金額，整體交易對融創還是划算。因為毋須通過萬達借款就可以完成交易，使交易過程簡化。」王健林透露，融創昨天已支付首筆150億元交易款。



王健林表示，出售資產後，萬達商業的貸款加債券近2000億元，帳面現金1000億元（不含13個文旅項目300億），加上是次資產轉讓收回現金680億元，令萬達屆時擁有現金1700億元，將清償大部份銀行貸款。



王健林稱，到今年底，萬達年底可擁有3300萬平方米商業物業，明年租金收入330億元，未來5年保持20%租金年均增長。富力地產董事長李思廉稱，三強聯合的交易，有助富力增加優質投資物業的經營收益，實現多元化產業佈局。