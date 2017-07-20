﻿維達半年盈利三億 十周年未擬派特息

維達國際（3331）公佈截至今年6月底止中期錄得盈利3.21億元，微跌0.2%；每股盈利0.275元；中期股息每股5仙，與去年相同。今年是公司上市10周年，主席及執行董事李朝旺表示暫時未有計劃派發特別息；公司並預期紙巾業務毛利率或會有輕微增長。



對於中國政府對企業海外併購融資設限，李朝旺表示，維達暫未有海外併購計劃，他強調公司業務屬實體經濟，若有需要，公司有足夠資金及銀行備用信貸。



未有海外併購計劃



維達於今年下半年完成東南亞併購後，將轉而推動亞洲市場紙巾及個人護理產品市場。行政總裁麥燾表示，下半年木槳廠將投入市場，預計木漿價格傾向穩定，價格穩定將有利減低成本，料未來毛利趨穩甚至微升。他表示，紙巾市場競爭仍激烈，但未有計劃提高價格。紙巾業務毛利率於業績期內下跌1個百分點至30.5%，主要因上半年紙巾業務競爭激烈，特別在中國市場常有價格戰，但首季產品銷售價格因推新產品而仍有上調空間。



電商方面，麥燾表示電商現時的貢獻是多個銷售渠道中最高，佔公司總收入20%，未來會不斷發展，定價與線下產品相若。問及未來電商業務的目標，他表示對電商比重沒有設立特定目標，預期在顧客需求帶動下收入能有所增長。他補充由於公司為行內較早進入電商市場，故電商市場的市佔率較在線下的市佔率為高。



維達期內人民幣負債比重為73%，財務總監譚奕怡表示，人民幣資產佔75%至80%為合理水平，人民幣債水平亦是跟隨相關比例，未來將視乎人民幣兌港元的匯率，決定會否增加人民幣債比重。維達昨收報15元，跌0.7%。