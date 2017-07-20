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﻿密密吸恒大 華置帳面賺23億

2017-07-20 列印
　　華置（127）近期密密增持恒大中國（3333），華置昨日公佈由今年4月至今，累計以約81億元，購入恒大約6.55億股股份，佔恒大已發行股本總數約5%，每股平均價約12.36元，以恒大昨日收市價16元計，帳面勁賺23.85億元。華置指出，對恒大整體發展前景充滿信心，會長線持有並視乎情況再增持。

　　華置本月初曾公佈以69億元增持恒大，購入約5.79億股股份，若以此數字與4月至今累計斥資81億元比較，即顯示不足半個月，華置又再斥資12億元增持。華置認為，恒大雖然負債高，但資金用於投地和發展地產項目之上，透過銷售樓盤而獲取盈利，從而增加公司價值，這是所有內房企業運作的一貫模式，而國內市場主要看哪間內房企業土地儲備多，發展樓盤項目快和可以更迅速迎合市場需要，並能突圍而出。
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