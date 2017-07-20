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﻿六福首季同店銷售升半成

2017-07-20 列印
　　六福（590）公佈截至6月底止的首財季營運數據，在基數相對較低，以及加強性價比高的黃金產品供應策略推動下，黃金產品同店銷售恢復增長。零售業務同店銷售按年增長5%；其中中國區同店銷售按年增23%，較截至3月底止季度的升幅11%大有進步。港澳市場同店銷售按年增3%，較上季升幅1%為佳。整體黃金首飾業務增長5%；珠寶首飾增長9%。

　　截至6月底止，六福共有206間自營店，於中國有142間、香港有45間、澳門有10間、海外有9間。連同1301間中國品牌店及1間韓國品牌店，全球合共設有1508間六福店舖。
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