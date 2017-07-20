﻿IFC外望——被指涉嫌洗錢 蘇寧急澄清

內地監管部門緊盯中資企業海外併購之際，中央電視罕有地點名批評蘇寧以巨額資金，投資虧損嚴重的外國球會，有洗黑錢之嫌，更指是非理性對外投資，實際上是轉移資產。節目前日播出，蘇寧雲商股價昨早段急挫6.5%，蘇寧副總裁孫為民大為緊張，急急就指控作出澄清，強調「堅決擁護」國家對外投資產業的政策。



央視節目「新聞1+1」前日點名批評蘇寧，質疑其以2.7億歐羅收購連續五年虧損的國際米蘭，背後用意是否洗黑錢。 節目更引用社科院金融研究所研究員意見，指出企業用自有資金收購並無問題，但問題在於資金是否屬於自己的，「拿著從銀行借來的錢在國外揮霍，購買資產，在境外投資一旦失誤，這增加了境內銀行的風險」。研究員亦認為，企業對外的這些盈利能力低、非理性投資，實際上是轉移資產的行為，認為監管部門所提及的金融風險並非危言聳聽。



孫為民回應時強調，蘇寧對國家對外投資產業的政策堅決擁護，指其產業戰略立足於內地市場，拓展海外市場，是要服務內地市場發展所需。在營運蘇寧內地足球俱樂部的基礎上投資國際米蘭，一方面要更深入地學習國外經驗，引入先進管理技術及訓練體系，藉此提升內地足球水平。



萬達融創傳拗數 簽約兩度延遲



面對內地當局檢查融資的壓力，萬達出售資產給融創的交易，相信是在最後一刻才落實交易細節。前天市場已傳出交易條款有變的消息，結果昨日在大批記者等待之下，原定在下午四時舉行的簽約儀式，兩度押後至五時多才舉行，連簽約儀式背後的布景板，也一改再改。雖然如此，交易最終總算簽妥，但萬達董事長王健林對近期傳言滿天飛仍大感不滿，形容是有人「惟恐天下不亂」。



簽約儀式場地的布景板，原本連富力地產也包括在內，其後卻一度換成只有萬達與融創的版本。不過，隨著交易塵埃落定，富力地產的名字自然重新出現在布景板之上。簽約儀式較原先預期遲了個多小時才開始，一眾記者在等待期間，更聽到摔破玻璃杯的聲音，更令事件添上緊張氣氛。王健林在會後表示，融創不會從萬達手上取得融資來完成交易。對於簽約儀式推遲，他說是印表機出問題耽誤了時間。他又否認有摔破玻璃杯之事，形容交易各方一直談笑風生。



近期關於萬達的負面傳聞甚多，包括內地當局調查銀行借給萬達以至融創的貸款。王健林對於負面傳聞甚為不滿，他回應稱，絕大多數人都是真正關心萬達的情況，但有些人卻是「惟恐天下不亂」。



高瞻