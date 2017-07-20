﻿市場簡訊

—中國糧油（606）預告今年中期業績大幅扭虧為盈，預計純利達10.5億元，主要受惠經營環境好轉。中國糧油指，盈利扭虧為盈主要由於農產品加工行業經營環境改善，擴大了營業規模及毛利空間，令整體經營狀況轉好，期內各經營分部業績均顯著增長。去年上半年該公司虧損2.233億元。







—中國重汽（3808）預計上半年純利中國糧油大增逾4倍，即可達12.13億元人民幣，主要受惠重型及輕型卡車銷量分別增長70%及30%，帶動銷售收入增加；產品結構優化及毛利增長，以及行政開支受控和費用率下降。







—粵海投資（270）預告中期純利不少於36億元，按年升58%，主要由於控股股東粵海集團向粵海投資收購粵海置地約73.82%的已發行股本所得的一次性非現金收益。







—中海油服（2883）預期中期虧損大幅收窄，由去年同期虧損84.03億元人民幣縮窄至今年首半年虧損3.7億元人民幣，因今年沒重現去年71.44億元人幣的商譽及固定資產減值損失。







—中國信達（1359）協助安徽煤電企業淮南礦業（集團）整體改制方案，中國信達旗下A股上市公司信達地產向中國信達及淮礦集團，分別收購淮礦地產60%及40%股權，涉及總代價約78.33億元人民幣，信達地產將通過發行代價股份支付。淮礦地產主營業務為房地產開發及經營。







—世紀城市（355）、百利保（617）及富豪國際（078）聯合公報，富豪國際與獨立第三方就合作開發美國紐約地產項目的意向書已失效，已支付的100萬美元按金正安排退還。洽商的項目擬開發建築面積約42萬方呎的零售及娛樂中心，並設有酒店及住宅公寓大樓，意向書失效不會對系內公司業務或營運造成不利影響。







—中興通訊（763）發出業績快報，2017年上半年純利22.94億元（人民幣，下同），增29.85%；營業收入540億元，增長13%。4G項目傳輸和接入系統持續投入，無線通訊及固網和承載系統營業收入及毛利均有增長；手機產品營業收入和毛利均有增長。







—國壽（2628）母公司國壽集團公佈今年上半年合併營業收入4826億元人民幣，增17.5%；保費收入則升16.4%。其中，壽險公司保費收入3462億元人民幣，增18.3%。







—聯通（762）公佈6月營運數據，移動用戶淨增109.1萬戶，累計2.69億戶；4G用戶淨增543.3萬戶，累計1.388億戶。固網寬頻用戶淨增1.6萬戶，累計7692.1萬戶；本地電話用戶減少55.6萬戶，累計6328.9萬戶。







—互太紡織（1382）公佈，日本東麗（Toray）已知會公司，購買協議已於昨日落實，瑞信香港分行已獲賣方委任為財務顧問。日本東麗將持有互太4.05394億股，佔已發行股本約28.03%，成為單一最大股東。







—吉利（175）旗下瑞典富豪汽車第二季營運利潤增39%，經特殊項目調整後報85.4億瑞典克朗（約80.47億港元），與分析師預期相符。富豪同時上調北美和中國地區貨車的需求預測。