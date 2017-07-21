﻿騰訊叩300關 港交所兩年高 恒指九連升勢闖27000

在藍籌股發力下，港股迎來自2012年10月以來最長升浪，連升9個交易日，騰訊（700）一度升至300元大關，但其後沽盤湧現，尾市倒跌。昨日有多隻藍籌股造好，港交所（388）以全日高位收市，創2015年7月以來新高，另外瑞聲科技（2018）昨天亦曾升至127.9元歷史高位，兩隻股份合共推升大市48點。分析料，若恒指衝上27000點，後市再上試須視乎公司業績能否提供支持。



美股標指及納指再創新高，在外圍市況向好刺激下，恒指再一下城，連升9個交易日，為5年來最長升浪。恒指昨日高開98點，惟其後出現沽壓，一度倒跌39點；午後重拾上升動力，最多曾漲122點，升至26794點，再創逾兩年新高。恒指收市報26740點，升68點，成交額905億元。國指則收報10852點，跌9點。



港交所入高盛買貨名單



大型藍籌股持續有資金流入，騰訊繼續發威，昨日首次觸及300元大關，惟見300元後回吐，更曾一度跌至296元，尾市略為回順，收報297元，跌0.3%。至於港交所則獲大行唱好，高盛維持其「買入」的投資評級，目標價由240元升至245元，並加入「亞太區確信買入名單」，受消息刺激，港交所以全日高位收市，升4%，收報221.4元，創2015年7月以來新高。



連升多日的科網股未有腳軟，美圖公司（1357）升7%，收報11.62元；科通芯城（400）升3.5%，收報5.06元；雲遊（484）收報14.24元，升2.2%；金山軟件（3888）則收報21.85元，漲0.2%。



德意志：H股下半年領軍



德意志資產管理亞太區投資主管Sean Taylor認為，下半年國企H股將跑贏港股及A股，主要由於H股較A股便宜，而且市場更為透明，相信將持續獲北水追捧。Sean Taylor又指，留意到部份港股近期出現監管危機，但相信只屬個別股份。他續指，現時港股主要由北水主導，但A股則仍是政策主導，即使近期內地監管機關揚言要進一步收緊金融市場風險管理及去槓桿，但他認為整體政策長遠將導向更完善、更安全的市場，對國際投資者來說是好事。



財經評論員熊麗萍表示，相信港股的走勢仍可以持續，因為留意到大型藍籌股仍有資金流入買貨，可以支撐大市，惟部份中資股如內銀股等，已見資金換馬至落後的股份如環保股、基建股，所以港股在27000點前會反覆向上。熊麗萍又稱，若恒指衝上27000點後，能否再進一步上升，則還看業績股會否有催化劑刺激股市。