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﻿納指破頂 杜指回軟

2017-07-21 列印
  美股標普指數及納指曾再創日內紀錄新高。標普500指數曾升至2477點高位，收市報2473點，跌0.34點；納指曾升至6398點，收市報6390點，升4點；杜指今晨四時收報21611點，跌28點。滙控（005）美國預託證價格報75.20港元，較香港收市價跌0.15港元；中移動（941）美國預託證價格報82.38港元，較香港收市價跌0.27港元。

　　美國勞工部出爐的上周首次申領失業救濟人數，按周減少1.5萬人，至23.3萬人，低於分析師預測的24.5萬人。

  截至7月8日一周的持續申領失業救濟人數則增加2.8萬人，至198萬人；四周平均首領失業金人數則由前周的24.6萬人，降至24.38萬人。此外，美國6月份的領先經濟指數升幅加快至0.6%，高於市場預期。
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