﻿半年結售匯逆差降46% 外管局關注對外投資 跨境資金流全面回穩

人民幣貶值預期下，內地資金通過不同渠道流出，迫使中央高調打擊企業走資行為，令走資情況有所改善。國家外管局新聞發言人王春英昨天表示，今年上半年跨境資金流動形勢全面回穩向好，外匯市場供求狀況處於近三年來最好水平。她重申，外管局對海外投資政策是一貫及穩定，並強調繼續關注非理性對外投資傾向，防範對外投資風險。



近期海外直接投資的風險和監管動向引發市場關注。6月中，銀監會要求排查萬達、海航、復星、浙江羅森等海外收購活躍的民企資金來源及風險。7月19日，央視新聞點名蘇寧收購國外虧損球隊有轉移資產嫌疑。



王春英表示，外管局支持內地有能力、有條件的企業，開展真實合規的對外投資。同時，將繼續關注房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等領域非理性的對外投資傾向，防範對外投資風險。



海航：美銀非暫停所有交易



數據顯示，今年上半年，人幣兌美元匯率雙向波動明顯增加，累計升值2.4%；上半年銀行結匯增加6%，售匯下降4%，銀行結售匯逆差938億美元，按年下降46%。其中，6月銀行結售匯逆差209億美元，按年增63%，按月增22%。



另外，據外電引述消息人士指，美國銀行考慮到海航集團負債水平及股權結構的憂慮升溫問題，已要求投資銀行部門員工暫停與該集團交易相關的業務。消息稱，有不到5名可能會從海航爭取生意的投資銀行員工，接獲美國銀行內部備忘錄，暫緩海航交易。



海航回覆本報查詢時表示，經調查，因市場原因，美國銀行只是退出了與海航集團旗下一家成員企業的相關業務，並非媒體所稱的「暫停與海航一切交易」，海外媒體報道存在嚴重的誤讀；內地部份媒體在翻譯轉載過程中，標題和內容有誇大事實和斷章取義表述。



富力未來或分拆酒店業



此外，富力地產（2777）接手萬達77家酒店，該公司董事會秘書胡杰昨天在電話會議上透露，富力接手萬達酒店的交易，三四天就談下來，收購成本確實有變化，要最後一刻才定下來，富力只接受六折價，將來也有計劃分拆酒店業務上市。



被問及該交易有沒有政治因素的考慮，胡杰表示，在中國做生意不考慮政治，不能很好發展；過度考慮就是杞人憂天。



人民幣離岸市場方面，人幣離岸價（CNH）昨回落，最多跌125點子，低見6.7719，晚上9時後於外圍再轉強，重上6.75水平，曾見6.7579。交易員指，先前掃入人幣的外資趁高位獲利回吐，加上日本議息結果顯示加息遙遙無期，令日圓轉弱，亦拖累人幣偏軟，料人幣短期徘徊於6.75至6.8。交易員稱，今年購匯需求比去年強勁，主要是真實購匯，投機需求已被明顯抑制。機構對人民幣走勢的分歧加深，短期人民幣彈性會加大。