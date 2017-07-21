﻿電能半年多賺15% 連特息豪派8.27元

電能實業（006）昨日公佈中期業績，盈利40.24億元，按年升15.7%，每股盈利1.89元。該公司同時豪派特別中期息每股7.5元，每股中期息則加碼10%至每股0.77元，即每股派息8.27元，相當於共派出現金176.5億元。電能主席霍建寧在業績報告指出，派發特別息是用以滿足股東期望，同時亦考慮到公司需保留資金作未來併購用途。



電能雖然豪派股息，但截至今年6月底，銀行存款及現金高達419.23億元。若扣除中期息加特別息的176.5億元後，尚有242.73億元可供調動投資。



電能大股東長江基建（1038）持有8.296億股電能，相當於38.87%，今次中期特別息及中期息共可收取68.6億元。最大的基金股東Capital Group持有1.9238億股，即9.01%，今次中期可以收息共計15.91億元。



民眾證券董事總經理郭思治也認為電能應該派特別息，一來市場資金氾濫，要融資發債不難，而且息口也低；二來應將分拆港燈（2638）而獲得的現金與電能股東分享；三來長建也可收取資金供投資之用。至於長建會否重提私有化電能，他表示不排除這個可能，相信電能在分派現金之後，才與長建合併是較為公道的做法。



長建賺56億增3%



英鎊匯價上半年跌了10%，但未有影響到長江基建業績，該公司上半年賺56.57億元，升約3%，每股派中期息0.67元，增加6.3%，延續長建上市20年來股息持續增長之趨勢。



霍建寧及長建主席李澤鉅在業績之中都分別表明，電能及長建將繼續放眼其他發展機遇，當中尤對大型資本密集交易倍感濃厚興趣，而進行投資時，能夥拍長江集團旗下成員公司組成合資企業，更是公司的獨特競爭優勢，安排有利於分散及管理風險與回報，盡量減少在個別項目承受之風險。