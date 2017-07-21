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﻿央行放鴿 歐羅先跌後升

2017-07-21 列印
　　歐央行議息後「放鴿」以沖淡市場對該行短期內收縮量寬的預期，拖累歐羅一度跌穿1.15美元；其後歐央行行長德拉吉唱好區內經濟增長前景，並表示會在秋季討論是否改變政策指引，歐羅又借機炒上。

　　歐洲央行議息後，一如預期把基準再融資利率維持在零水平，而邊際借貸利率和存款機制利率也分別維持在0.25厘和-0.4厘。每月購債600億歐羅的操作維持不變。歐央行在會後聲明強調，目前已準備好，一旦未來經濟前景轉差，或金融條件不利於通脹逐步回升至官方目標，該行將會擴大量寬規模或延長實施期限。

　　然而，德拉吉引述近期數據指，歐羅區經濟持續穩健，中期而言核心通脹可望逐步回升；並透露歐央行正在觀察通脹能否追隨經濟復甦回升，而今年秋季將討論是否改變有關量寬前景的政策指引。
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