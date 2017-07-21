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﻿縱橫遊未擬開新店

2017-07-21 列印
　　縱橫遊（8069）今年7至8月暑假檔期的收客量有雙位數字的升幅，常務董事袁振寧表示，下半年將開發更多團費約2萬元的中價團，認為今年整體業績樂觀，目前未有計劃開新店。袁振寧指，由於去年熊本地震令日本團的生意受挫，即使今年錄得升幅，仍屬正常水平，未來會繼續推出豪華團，但價格將略為調低到5.8萬元至6.8萬元。對於公司上市後業務及新店發展，袁振寧坦言，目前租金水平仍高，太細的舖位不適合公司市場定位，而自由行旅客多數用網上平台，公司希望擴展自由行產品，因此開舖對業務發展意義不大。
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