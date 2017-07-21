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﻿希瑪眼科擬上主板 高科橋首日升近10%

2017-07-21 列印
　　由著名眼科醫生林順潮創立的希瑪眼科醫療控股，昨天在港交所網站上載初步招股書，擬在主板上市。該公司在本港設有1家眼科中心以及4家衛星診所，並於深圳開設1家眼科醫院，亦是唯一根據CEPA在內地設立的港資私營醫院。希瑪眼科計劃在今年下半年在北京開設多1間醫院，以及在本港設立第5間衛星診所。林順潮是在2012年1月創立希瑪眼科，現時聘請了8名香港眼科醫生，以及22名中國醫生。

　　從事地基及上蓋建築工程的泓盈控股，亦於昨周四上載初步招股文件，擬主板上市。該公司由2014/15年度起，連續三個年度純利分別為844萬、3006萬及2695萬，上年度手頭現金約為2755萬元。該公司預期上市集資所得，將用作進一步改良機械、加強人手及一般營運資金之用。

　　另一方面， 昨天掛牌的高科橋（8465）收市報1.84元，較招股價1.68元高出9.5%，成交額為1.2億元。不計手續費，每手賺320元。
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