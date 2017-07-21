﻿IFC外望——馮孝忠加盟恒地做大掌櫃

面對傳媒有問必答的馮孝忠於七月四日才正式榮休，除去恒生銀行執董兼環球銀行及資本市場業務主管頂帽，但轉個頭，都不足一個月，恒基地產就公佈他由下月起出任該公司首席財務總監一職。



本以為年齡已「登六」又潛心修佛的他真的退下來，原來都是假象，不過既是人才，就不要浪費，反正現時「登六」，根據世衞的界定，依然屬青年人的年齡段，我們政府新班子的平均年齡都六十二啦！而恒地就識貨，第一時間吸納了這位縱橫金融界多年又百足咁多爪的人才。以他在銀行、資本市場及資產管理領域共約三十六年的豐富經驗，相信都好勝任恒地大掌櫃之位，日後向銀行融資時可能更知議價的門路。馮孝忠本身都有好多公職，現時就為醫院管理局董事局成員及東區醫院管治委員會主席，並出任香港機場管理局董事會成員及香港會計師公會理事會業外成員。



講時講，恒生退休高層與恒地都好有緣，前恒生大班歐肇基就於2005年加盟恒地任執董兼首席財務總監，後轉為獨董至2015年退任。對於馮孝忠的新變動，當事人都好口密，事前全無透露風聲，惟未知他任職恒地後，會否依然好樂意回應傳媒的提問呢？



3香港推跨國漫遊



暑假將至，不少港人都出埠旅遊。若嫌到鴨寮街買數據漫遊卡花時間、換卡麻煩，又擔心WiFi蛋在海外使用出問題，其實電訊商提供的日費或漫遊通行證不失為一個選擇。



3香港昨推出有效期14天的跨國漫遊數據服務，有四個區域可供選擇，分別是美加、歐洲6國、亞太10國及大中華中澳台，平均每日可低至15元，勢為漫遊數據計劃掀起另一場革命。



其他電訊商現時多以單日或多日通行證的方式提供海外漫遊服務。CSL的環球數據單日通行證，中國或亞太區每日收費為88元，歐美地區則為138元，數據流量500MB；中移動香港提供無限數據，亞太區最低每日59.6元，美洲則為71元。數碼通亞太區每日68元，美加或歐洲每日128元，數據流量為300MB。



高瞻