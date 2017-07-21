﻿市場簡訊

—今天有多隻新股掛牌，主板方面，富道（3848）昨天暗盤收報6.38元，較招股價5.56元高出14.7%，每手1000股不計手續費帳面賺820元。創業板則有3隻新股掛牌，新達控股（8471）昨天暗盤收市報0.35元，較招股價高16.7%，未計手續費每手賺500元。明樑控股（8152）暗盤收市報0.7元，較招股價高48.9%，不計手續費每手賺2300元。至於分拆自興業太陽能（750）的興業新材料（8073），暗盤則收報1.25元，較招股價1元高出25%，每手4000股，不計手續費每手賺1000元。







—中國石化（386）公佈今年上半年生產營運數據，上半年油氣總產量2.21億桶油當量，上升1.09%；天然氣產量4521.2億立方英尺，增加16.32%。原油產量約1.4598億桶，下跌5.31%，其中中國產量約1.2316億桶，下跌4.07%；海外產量2282萬桶，減少11.52%。







—開源控股（1215）發盈警，預期截至今年6月底止中期由盈轉虧，因並無來自終止業務之溢利，去年同期錄得1.69億元溢利；萬豪愛麗榭酒店上半年盈利能力又下跌。







—紫金礦業（2899）公佈業績快報，上半年純利15.04億元人民幣，升1.79倍；每股盈利0.069元人民幣。收入375.24億元人民幣，跌3.5%。業績增長主要是上半年金屬價格按年上升，公司礦產銅、礦產鋅產銷量提升，以及非經常性收益有增加所致。







—堡獅龍（592）發盈警，預期截至今年6月底止年度純利較去年之2.92億元大幅減少，只有輕微純利或接近持平。期內沒有出售物業的2.65億元盈利；且收入由去年23.19億元大幅減少約13%，核心市場消費意欲持續疲弱，以及市場競爭激烈。







—比亞迪電子（285）發盈喜，預期今年上半年利潤大升，去年盈利6.04億元人民幣。第一季國內及國際智能手機領導品牌廠商的高端旗艦機型定單，推動金屬部件業務收入實現大幅增長。第二季主要客戶高端旗艦機型出貨量的持續增長，以及更多機型定單交付，金屬部件收入明顯提升。







—中移動（941）公佈6月份淨上客307.8萬戶，按月計上客減慢，總數增至8.665億戶。中國電信（728）6月份4G用戶增長速度加快，淨增477萬戶，4G用戶增至1.5202億戶。







—前財政司長、南豐集團董事長梁錦松旗下創投公司新風天域，與貴州政府簽署戰略合作協議，將在當地成立規模達50億人民幣的「大數據母基金」，並陸續進軍金融、醫療及食品產業，協助當地產業升級發展。新風天域現時於本港兩項投資分別為新型數據化迷你倉服務平台Boxfull及服務配對平台hellotoby。Boxfull創辦人及行政總裁張迅豪表示，項目於2015年得到A輪融資後，去年已達收支平衡，物流成本較初期減少6至7成。







—大新銀行（2356）銀行產品部總經理及主管鄧子健表示，上半年新客戶數量錄雙位數增幅，期望全年可上升10%。信用卡消費額方面，首季錄得雙位數增長，優於市場。推出Hello Kitty提款卡及信用卡吸客，提供主題車租用服務，但必須是指定信用卡鑽石級會員及VIP銀行服務客戶，入場資產50萬元以上。