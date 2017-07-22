﻿九連升止步 恒指全周累漲316點

京華山一研究部主管彭偉新指，目前資金充裕下，港股整體走勢仍向上，料短線或會於高位整固，恒指支持位於26600。
恒指收報26706，跌34點或0.13%；國企指數收報10787，跌59點或0.55%。
騰訊一度創新高
藍籌股周五個別發展，瑞聲為跌市元兇，大摩料瑞聲未來30日股價表現將落後於同業，瑞聲股價曾低見104.7元，收報109.2元，跌11.65%，為跌幅最大藍籌股，並拖低恒指34點；平保（2318）跌2.56%，報57.2元，拉低恒指25點。騰訊（00700）靠穩，一度創新高見300.6元，收報297元，無升跌。與京東達成AI大數據合作協議的聯想（992），報4.95元。
電能（006）派特別息予市場驚喜，獲多間大行唱好，股價急漲10.56%，報75.4元，成表現最佳藍籌股。連帶其他長和系股份亦造好，長江基建（1038）升5.93%，報69.7元；長實地產（1113）升0.9%，報61.95元；長和（001）升0.4%，報100.8元。
瑞信指市場對澳門博彩業將面對的政策風險過份憂慮，令資金周五重投濠賭股，金沙（1928）升2.56%，報36元；美高梅（2282） 升1.78%，報16元。