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﻿電能目標價上調至82元

2017-07-22 列印
　　電能實業（006）繼今年初派發每股特別息5元之後，周四公佈中期業績時豪派特別中期息每股7.5元，每股中期息則加碼10%至每股0.77元，即每股派息8.27元，相當於共派出現金176.5億元。電能派息有驚喜，昨天隨即獲花旗及瑞信分別上調其目標價，其中瑞信最新看82元，維持「跑贏大市」評級，並指電能仍持有大量現金，有機會加碼派特息，或用於收購。

　　瑞信發表研究報告，指電能上半年業績表現強勁，且出乎意料地派特別息，故上調電能每股盈利預測2%，目標價由78.5元上調至82元，評級「跑贏大市」，並指電能仍持有170億元淨現金，可支撐其作進一步收購，或再派特別息。

　　另一券商花旗指，若下半年電能未有重大併購行動，有機會再次派發特別息。花旗最新將電能目標價由73.5元上調至74元。電能昨天收報75.4元，升10.6%。
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