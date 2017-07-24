﻿本周料處拉鋸狀態 友邦滙控業績左右大市

港股連升9個交易日，最終於上周五斷纜，恒指上周累升317點。本周開始踏入業績高峰期，本周五（28日）率先有重磅股友邦（1299）公佈中期業績，同日亦為期指結算日，分析認為市場焦點將落於友邦和下周一（31日）滙控的業績上，而大市經過早前一輪升浪後，預期本周會處於拉鋸狀態，恒指於26500點至27000點徘徊。



上周五港股結束4年半以來最長升浪，連升9個交易日，恒指連升兩周累飆1365點，惟上周五港股出現回吐，跌34點，收報26706點。至於 上周五港股美國預託證（ADR）個別發展，滙控（005）折合港元收報74.75元，較本港跌0.46%；中移動（941）和騰訊（700）則同升逾0.4%。



本周重要經濟事項有，美國聯儲局將於本周二至三（25日及26日）議息。本港方面，本周起陸續有重磅股公佈中期業績，本周五有友邦（1299），周四則有恒隆地產（101）。大行普遍預期友邦中期仍有可觀增長，瑞銀預測友邦上半年新業務價值增長34%，第二季增長則為19%，相信內地及香港仍是主要增長引擎，維持友邦評級「買入」，目標價由60元上升至65.2元。



野村則認為，友邦受惠於股票市場向好，料上半年純利按年可增15%，至24億美元。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，恒指經過早前一輪升浪後，他預期本周會處於拉據狀態，恒指於26500點至27000點徘徊，主要由於周五為期指結算日，股市會略為波動。不過，植耀輝留意到北水仍然持續來港買貨，並主要炒作重磅藍籌股，所以對大市有一定支撐作用，而友邦本周五公佈中期業績，市場焦點會放在國際金融股上。外圍方面，科技龍頭股如facebook、谷歌母公司Alphabet及亞馬遜，在美國公佈季績，植耀輝表示如業績對板有望刺激本港科網股再有一輪升浪。



美股等聯儲議息



外圍方面， 市場分析師估計，聯儲局在本港時間周四凌晨結束息口後，將會把聯邦基金利率的目標區間維持於1厘至1.25厘不變，但留意會後聲明以及後市經濟與通脹展望的措詞。摩根士丹利的分析好似預測，儲局公開市場委員會（FOMC）可能在聲明中暗示，決策官員已準備好「在相對不久後」開始儲局資產負債表的正常化操作，從而為9月正式宣佈「縮表」，鞏固市場的預期。



巴西與俄羅斯的央行亦會在周內議息，分析師預期將分別減息1厘至9.25厘，和減息0.254厘，至8.75厘。



重要經濟數據方面，有第二季國內生產總值（GDP）增長初值、7月Markit製造業採購經理指數初值、6月二手樓銷售、新屋銷售及耐用品定單等。外圍歐洲、法國及德國亦公佈製造業採PMI的7月初值，英國、法國第二季GDP初值。據追踪資金走向的EPFR統計，截至上周二（19日）一周，新興國家債券型基金單周再流入11.6億美元，連續25周流入。