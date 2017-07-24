﻿解散駐渣打團隊 保誠120人受影響 部份員工拒過檔

據悉，在渣打香港分行長駐近20年、現時人數約120人的保誠保險銷售團隊，將於本月底正式解散，保誠將不會再聘用受影響的員工，並改由渣打全數接收。不過，由於有關員工轉職渣打後的每月底薪加佣金，或低於受聘於保誠的時期，故並非所有受影響的員工都願意過檔渣打，部份更已四出尋找新工。



保誠自1998年起便為渣打的戰略合作夥伴，派駐其銷售人員─優先理財計劃經理（FSM），到渣打分行銷售保誠產品。不過，兩個多月前已傳出保誠將解散該銷售團隊。



當時保誠接受記者查詢時，未有正面回應，只稱保誠與渣打的合作營運模式維持不變。及至最近駐守渣打的FSM才接獲通知團隊解散的消息。



消息透露，保誠駐守渣打香港的FSM團隊將於本月底正式解散，受影響人數約120人，保誠將一個也不留，全數由渣打接收。受影響員工基本可獲按勞工法例的賠償。



記者就此再作查詢時，保誠終證實解散FSM團隊的消息。其發言人稱，為提升客戶體驗，與渣打香港達成協議，保誠會將FSM轉移至渣打旗下擔任保險策劃經理，並於渣打分行分銷保誠的全線壽險產品。為確保業務模式的順利轉變，期間保誠會為所有FSM提供所需的支援。



渣打香港發言人則回應指，保誠和該行不時檢討其營運模式，確保客戶得到最佳服務。而該決定是雙方經詳細審視業務後而共同作出。FSM將獲該行邀請聘任為保險策劃經理，若他們接受聘請便將成為渣打的員工。



無論渣打或保誠均未有透露受影響的員工數目，惟指新業務模式將加強兩間機構的協同效益，從而滿足壽險產品快速增長的需求。



渣打又強調，保誠經渣打分銷產品並無改變，只是在新業務模式下，保誠壽險產品將由渣打職員向客戶提供。