﻿港交所八月推諮詢 修例規管供股合股

有市場消息指，近日港交所頻密向市場收風，預計將在8月創新板諮詢完結後，便會馬上推出相關諮詢，明文修例規管供股及發紅股，要求上市公司清楚解釋集資用途，若不能提供充份理據，集資行動隨時被叫停。



細價股早前爆發股災，不少散戶損手外，更傳有中資行勁蝕20億元，引起證監會關注調查，再令市場關注香港股壇素質問題。事實上，港交所曾去年曾發指引限制供股及合股（向下炒）。



消息人士表示，股災中有一中資行大額損手約20億元，觸發證監會發信去各大小中資港資證券行，查詢旗下客戶有否持有該類受影響的股份，以及有否進行非法沽空，但該消息人士相信後者機會較小。該類股份持重倉的證券行如君陽，並被證監會登門拜訪，但至目前未見有進一步行動，君陽行政總裁鄧聲興等人近期也如常工作，包括出席一些公開飯局。



香港上市公司商會總幹事黃明偉表示，香港股壇素質固然重要，但港交所就新例要作出清楚諮詢，不能過於妨礙市場運作，事件因為小部份公司而起，令其他公司承擔融資成本上升甚而影響正常運作並不公平，他認為須就新條作清晰指引。立法會議員張華峰則表示，贊同明文規管向下炒，可有效針對有較多大幅度攤薄效應集資活動，保障小股東權益。



六福金融主席許照中表示，老千股橫行多年，港交所選擇在目前階段作出正式諮詢，相信與內地輿論近期集中攻擊港股有關。就時間來看，其實已經算遲，不少散戶投資者因為持股公司每年多次發新股等集資活動而損手慘重，近年情況並愈演愈烈，而新板諮詢，已反映港交所有意優質化港股。