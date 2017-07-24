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﻿李小加再自喻交警

2017-07-24 列印
　　對於「老千股」橫行，以及港交所與證監會如何在監管方面合作，近期在市場掀起不少爭議。

  港交所行政總裁李小加昨天撰文，再以交通警比喻港交所的角色，認為收緊審批不一定可以阻止劣質公司上市，就正如收緊發出駕駛執照的要求，也未必可阻止交通意外發生。李小加認為，港交所就像是指揮車輛的交通警，權力有限，要「捉賊」要靠權力較大、裝備較精良的刑警，而證監會就擔當了刑警的角色。

　　對於收緊上市審批，是否可以阻止劣質公司上市，李小加認為並不容易做到。就正如有些人去考駕駛執照，還沒有暴露出成為壞司機的潛質，就已經通過了所有路試，當局不能不發出駕駛執照。
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