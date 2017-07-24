 Advertisement
  • 2017年7月24日 星期一
  • 29º
  • 84%
熱門： 流感劉皇發日本腦炎書展一地兩檢

日報新聞 > 財經

﻿沛然環保短期拓展內地

2017-07-24 列印
　　1994年成立的本地環評顧問公司沛然環保（8320）於去年10月在創板集資約3370萬港元，當中40%用以拓展中國市場。公司董事胡伯杰強調，公司短期內以拓展內地業務為目標，主要以收購合併形式進行，期望一至兩年之後內地業務佔整體比例達20%以上。

　　沛然環保主要四大業務為綠色建築認證、環評顧問、聲音視覺控制顧問及本港上市公司所要求提交的環境、社會及管治報告。公司主席郭美珩表示，世界各地有不同的綠色建築認證標準，包括本港常用的BEAM Plus、美國的LEED及國內的China GBL，不同客戶對達致哪種認證標準各有要求，公司可因應要求提供相應服務。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd