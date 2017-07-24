﻿市場簡訊

—阿里巴巴集團董事局主席馬雲，以聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）青年創業和中小企業特別顧問的身份到訪非洲。他於行程第二日宣佈四項非洲計劃。包括資助200名非洲年輕企業家到杭州學習，到阿里巴巴總部學習電子商務、人工智慧和互聯網方面的知識，與非洲大學和政府合作對學生進行培訓、設立非洲保護區巡護員獎勵基金，以及個人出資1000萬美元，成立非洲年輕創業者專項基金，幫助非洲的年輕人實現夢想。







—據內地傳媒報道，偉業我愛我家市場研究院數據統計，7月中上旬（1日至20日），北京全市二手住宅共網簽4651套，與6月中上旬相比下跌20.4%，按年較去年7月同期下跌66.5%。7月中上旬，北京二手宅日均網簽量僅為232.6套，跌破300套，與6月份日均網簽297套相比下跌21.5%。







—匯銀智慧社區（1280）公佈，以每股0.81元向聖商國際配售3.391億股新股，配售股份相當於匯銀擴大後股本約16.48%，發行價較上周五收市價有溢價約20.9%。聖商國際集團是一間投資控股公司，並經營培訓業務。集資所得，其中約1.74億元作一般營運資金，以及約1億元作現有業務發展。







—中國燃氣（384）公佈，該公司已於本月21日與陝西延長石油及西安城市基礎設施建設訂立戰略合作協議。同時，公司之全資子公司中燃燃氣實業（深圳）將與延長石油及西安城投之合資企業西安交通燃氣成立一間合資公司，陝西延長中燃能源發展，以落實中國陝西省「鐵腕治霾、保衛藍天」行動計劃，並開展「煤改氣」及氣化鄉鎮燃氣市場相關項目之投資、建設和運營。







—英國包括五大銀行在內涉及支付保障保險（PPI）濫售的賠償撥備，雖然達到300億英鎊，但仍未畫上句號。《星期日泰晤士報》指，預期包括滙控在內的五大行，在上半年的業績仍要作出數以億英鎊計的新撥備，原因監管機關3月時就PPI的索償引入限期，稱任何相信合資格索償的貸款人必須在2019年8月前提出，加上媒體的大事報道，勢將引來更多的索償。







—英國第三大超市集團Asda傳正研究出價44億英鎊（約447億港元），併購近年迅速成長的折扣零售商B&M，以對應近期同業整合和本身銷售持續下滑的挑戰。分析師指，Asda合併B&M後，可減少依賴食品銷售，增加主流成衣和其他商品的銷售。







—根據美國曼克頓地區法院的檔案披露，德意志銀行和摩根大通已同意合共支付1.48億美元（約11.5億港元），分別就兩間銀行被指參與操縱日圓倫敦銀行同業拆息（Yen Libor）以及歐洲日圓東京銀行同業拆息（Euroyen TIBOR）的訴訟，與向法院興訟的投資者達成初步和解；其中德銀支付7700萬元，摩通支付7100萬美元。