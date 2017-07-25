﻿納指攻頂 美股觀望儲局議息 騰訊ADR升見304元

美股周一偏軟，杜指初段曾跌76點。市場觀望氣氛濃厚，令大市缺乏上升動力。投資者靜候聯儲局周三的議息結果，以及隨後湧至的大批上市公司季度業績，特別是包括Google母公司Alphabet、facebook和亞馬遜等科網巨頭的成績表。此外，圍繞總統特朗普及其家人捲入的俄羅斯爭議仍在醞釀，利淡市場氣氛。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21513點，較上周五跌66點；納斯達克指數再創日內新高，曾升至6398點，收報6410點，升23點。滙控（005）美國預託證價格報75.25港元，較香港收市價升0.28港元；中移動（941）美國預託證價格報84.41港元，較香港收市價升0.11港元。



科網巨企將放榜



全美房地產代理協會公佈，美國6月份二手樓銷售按月跌1.8%，至552萬間的年率單位，稍低於分析師預測的557萬間。上月的樓盤庫存按年下跌7.1%，至196萬間，是連續25個月錄得按年跌幅。



美匯指數從13個月低位反覆回升，曾升0.24%，見94.79；日圓造好，兌美元曾升見110.62的五周高位。



港股方面，受「股王」騰訊（700）繼續發力帶動，恒指昨早高開13點後，曾倒跌31點，見全日26674點低位，及發力上揚，最多曾漲175點，高見26882點，午後大致在高位徘徊，並以接近全日高位收市，收報26846點，升140點，是2015年6月以來的收市新高，成交額791億元。國企指數則收報10820點，升33點。



電能長建齊造好



騰訊突破300元大關，最高曾見302.8元，漲近2%，收報302.2，升1.8%。美銀美林將騰訊目標價上調11%至331元，並預期次季旗下手遊銷售額達166億人民幣，按季及按年分別升29%及73%。受惠上周五建議豪派特別股息，並獲大行看好的電能（006）與長建（1038），昨日股價曾高見77.35元及72.8元，分別創近兩年半及逾一年高，兩隻股份同為以接近全日高位收市，電能收報77.35元，升2.6%；長建收報72.25元，升3.7%。



瑞信唱好濠賭股



另外，瑞信指雖然過去數星期，包括禁止使用微信下注、新KYC櫃員機等，但澳門中場或貴賓廳業務表現仍然強勁，該行預期澳門7月份博彩收入增長超預期，刺激濠賭股造好，銀娛（027）收報47.8元，升3.6%，貢獻恒指12點；金沙中國（1928）升1%，收報36.35元，永利澳門（1128）升2.1%。